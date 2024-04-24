Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 23 июня, заместителя министра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, генерал-полковник участвовал в преступной схеме при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Что известно о деле против заместителя Сергея Шойгу — в материале RTVI.

Иванов, занимая должность замминистра обороны, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, отмечается в сообщении в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Иванов вместе с третьими лицами был участником организованной преступной группы. Целью группы было получение взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Как указал ТАСС, статья, по которой возбуждено дело в отношении Тимура Иванова (ч. 6 ст. 290 УК), предполагает получение взятки в размере не менее 1 млн рублей. Иванову грозит 15 лет лишения свободы.

По данным ТАСС, на время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

Помимо замминистра обороны Басманный суд арестовал как минимум еще одного фигуранта — Сергея Бородина. По версии следствия, он был в «дружеских связях» с Ивановым и входил в преступную группу. Бородину также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Сумму ущерба по делу в суде не уточнили, поскольку она еще устанавливается следствием, пишет Mash.

Как задержали Тимура Иванова

О задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Следственный комитет (СК) сообщил вечером 23 апреля. В сообщении ведомства указывается, что с генералом «проводятся необходимые следственные действия». Других подробностей дела СК не привел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании Иванова. По словам представителя Кремля, также «заранее был поставлен в известность» руководитель военного ведомства Сергей Шойгу.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Иванова задержали на рабочем месте. По словам собеседника, генерал не признал свою вину в коррупции. О том, что Иванов был задержан в своем служебном кабинете, также сообщил источник РБК.

По данным «Коммерсанта», после задержания сотрудники контрразведки ФСБ доставили Иванова к следователям центрального аппарата СК, которые вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу о взятке. Издание отмечает, что затем замминистра поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что поздно вечером 23 апреля на объектах недвижимости семьи Иванова начались обыски. Телеграм-канал «112» пишет, что оперативники провели следственные мероприятия на даче замминистра обороны в Дагестане.

Как сообщил источник РБК, по делу Иванова проходят несколько десятков обысков в разных регионах России. По информации собеседника издания, сотрудники департамента контрразведки ФСБ проводят следственные мероприятия в том числе на объектах в Краснодарском и Ставропольском краях.

Издание РБК обратило внимание, что в день задержания Иванов был на коллегии Минобороны. На ней также присутствовал Шойгу.

Источник анонимного телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», близкий к семье Иванова, сообщил, что родители генерала узнали о его задержании из СМИ.

«Для родных новости стали шоком», — добавил собеседник.

ФСБ пять лет собирала материалы на Иванова

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что Иванов «давно находился в оперативной разработке».

«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — сказал собеседник агентства.

Источник «Ленты.ру» сообщил, что ФСБ на протяжении пяти лет собирала материалы на Иванова. По словам собеседника, в одном из эпизодов идет речь о получении взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), который издание называет «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

«Дело может стать многоэпизодным, так как следствие опрашивает возможных участников преступной деятельности, которые дают показания», — рассказал источник РБК, по информации которого расследование связано с должностными обязанностями замминистра.

Как сообщил источник «Известий», вместе с Ивановым задержаны еще несколько человек.

«Действовала сложная цепочка посредников», — добавил собеседник.

По данным источника анонимного телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», помимо Иванова были задержаны еще три человека — предварительно, сотрудники Минобороны или госструктур.

В рамках дела Иванова будут проверяться все его личные, родственные и деловые связи, включая «бизнес-членов его семьи», предположил источник «Известий». По мнению собеседника, следствие может «проявить интерес» в том числе к бывшей жене генерала Светлане Захаровой (также известна под фамилиями Маниович и Иванова).

Телеграм-канал Baza утром 24 апреля сообщил, что экс-супруга замминистра могла быть задержана вместе с Ивановым, «однако эта информация проверяется и официально это не подтверждена». По данным канала, родственники Захаровой не могут связаться с ней.

Светлана Иванова (Захарова) — «светская львица» и предпринимательница, отмечают «Известия». Вместе с отцом Тимура Иванова Вадимом она владеет компанией «Кристалл Девелопмент» (производит части электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов). Также ей принадлежит доля в фирме по предоставлению рекламных услуг «Частные технологии». Также была учредителем еще компаний «Ваш Дом» (занималась управлением недвижимым имуществом) и «МКК «Кредит Лайн» (специализировалась на выдаче потребительских займов). В 2016 году Светлана Иванова отметила свой день рождения в Императорском яхт-клубе. На ее 45-летии пели Вячеслав Бутусов, Валерий Меладзе и Гоша Куценко, писала газета Life. Издание отмечало, что в соцсетях Захаровой есть фотографии с регулярных отпусков в Куршевеле, экзотических сафари в Африке, поездок в Сент-Тропе на открытия модных бутиков и т.д. Летом 2019 года соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что семья Иванова якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости стоимостью в сотни миллионов рублей. Замминистра эту информацию оставил без комментариев. По утверждению соратников Навального, после начала военной операции на Украине Захарова оформила официальный развод с Ивановым, но осталась его фактической женой.

В то же время «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Андрей Петров, которого телеграм-канал называет «бессменным помощником» и «доверенным человеком» Иванова, «пропал со связи».

«По нашим данным Андрей Петров <…> позвонил жене в районе 20.00 и сообщил, что «ему нужно отъехать по работе и, возможно, какое-то время телефон его будет недоступен». Примерно через час СК официально объявил о задержании Тимура Иванова», — пишет канал.

Чем известен Тимур Иванов

Тимур Иванов (родился 15 августа 1975 года) — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. В 1999—2012 работал в атомной и энергетической промышленности, в частности, в департаменте сооружения атомных объектов Минатома. Также был вице-президентом «Атомстройэкспорта», входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго.

В 2012 году Иванов занял должность зампреда правительства Московской области при губернаторе Сергее Шойгу и взял под контроль энергетический блок. С 2013 по 2016 год был генеральным директором компании «Оборонстрой», подведомственной Минобороны, курируя на этом посту крупнейшие инфраструктурные проекты министерства, в том числе строительство Севастопольского президентского кадетского училища и парка «Патриот». В мае 2016 года был назначен заместителем министра обороны.

В Минобороны Иванов курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил России, а также отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку, пишет «112». Кроме того, в его ведении находилось планирование закупок товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа и восстановление Мариуполя.

После начала военной операции на Украине Иванов попал под санкции США, Евросоюза и других стран. В ЕС его называли десятым по важности человеком в общей иерархии российского военного руководства.

Forbes называл Иванова одним из богатейших силовиков России. По подсчетам издания, в 2019 году доход замминистра составил, 13,6 млн рублей, а его семьи — 136,7 млн рублей.