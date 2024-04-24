Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны России Тимура Иванова по делу о получении взятки, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов. Он отправлен в СИЗО до 23 июня.

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны»,— сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Также суд арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки заместителем министра обороны.

23 апреля Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании замглавы Минобороны доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, также «заранее был поставлен в известность» руководитель военного ведомства Сергей Шойгу.

Журналистка Фарида Рустамова отмечает, что замминистра «известен широкой публике как один из богатейших силовиков». По данным Forbes, в 2019 году доход Иванова составил, 13,6 млн рублей, а его его семьи — 136,7 млн.

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