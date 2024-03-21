Центризбирком представил официальные итоги голосования на выборах президента России и официально объявил Владимира Путина избранным главой государства. Трансляция велась на сайте комиссии.

Действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов, за него проголосовало 76,3 млн человек, сообщила на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, число избирателей «с очень твердой гражданской позицией» выросло на 20 млн с 2018 года.

«Это небывало, поскольку тогда в абсолютном выражении за Владимира Владимировича Путина на выборах в 2018 году проголосовали 56 млн 426 тыс. 399 [избирателей]. Многие, кто его поддерживал, просто тогда не ходили на выборы: “Без нас решат”, спокойно было, комфортно. Сейчас поняли, что нет», — заявила глава ЦИК.

Итоговый результат кандидата от КПРФ Николая Харитонова на выборах президента составил 4,31% голосов (3,8 млн человек). Вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 3,85% голосов (3,4 млн избирателей), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2% (2,8 млн человек).

О голосовании за рубежом

На зарубежных участках за Путина проголосовали 72,54% избирателей, за Даванкова — 16,44%, за Харитонова — 2,26%, за Слуцкого — 1,99%, сообщила Памфилова.

Всего в голосовании за рубежом приняли участие 388,8 тыс. избирателей. Глава ЦИК отметила, что на предыдущих президентских выборах в 2018 году проголосовавших за рубежом было больше, «понятно почему», — 484,3 тыс..

ЦИК озвучил результаты голосования за действующего президента России в некоторых «недружественных» зарубежных странах:

Германия — 56,82%,

Эстония — 75,22%,

Латвия — 70,6%,

Австралия — 53,6%,

Армения — 54,7%,

США — 42,23% (Вашингтон — 63,33%).

Всего в голосовании на выборах президента России приняли участие 87,6 млн избирателей. Памфилова назвала это «историческим показателем». Итоговая явка на выборах, с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 77,49%.

По словам Памфиловой, наибольший процент испорченных бюллетеней выявили в Польше и странах, где находятся российские релоканты. В Польше число недействительных бюллетеней доходило до трети от общего числа.

О протестном голосовании в полдень и «зелёнке Зеленского»

Пафмилова прокомментировала призывы соратников умершего оппозионера Алексея Навального голосовать на президентских выборах в полдень 17 марта и образовавшиеся в этот день очереди на избирательных участках.

«Зная, когда больше всего приходит избирателей, — ну конечно, в полдень, ― вот они и назначили эту акцию. Потом по всем зарубежным странам “примазывались” к ним, выдавая, что эта вся огромная очередь — это их контингент. Они шумные были, набегали СМИ соответствующие, все это показывали», — сказала глава ЦИК.

После этого она объявила итоги голосования за Путина в зарубежных странах, которые «считались самыми недружественными».

Случаи порчи бюллетеней зеленкой на избирательных участках в России Памфилова назвала актами вандализма и «зеленкой Зеленского», имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, это были единичные инциденты.

Согласно данным ЦИК, всего был зафиксирован 41 такой случай в 26 регионах. В итоге пострадало около 30 ящиков для голосования и 36 бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома. Памфилова назвала такие результаты «выхлопом» и «мыльным североамериканским пузырем, который лопнул».

По ее словам, в ЦИК прогнозировали, что подобных случаев будет больше. В то же время Памфилова заявила о «беспрецедентном масштабе» телефонного терроризма во время президентских выборов. «Мы к этому готовились, мы предполагали, что он может быть таких масштабов», — сказала она.

В восьми регионах по «техническим причинам» признали недействительными 709 бюллетеней, сообщила глава ЦИК. Она пояснила, что «где-то был некорректно запечатан сейф-пакет, где-то на бюллетене не было печати участковой комиссии». По ее словам, отмены выборов не было ни на одном избирательном участке.

Об атаках на системы ЦИК

Во время выборов на сайт Центризбиркома и его цифровых ресурсов было совершено свыше 12,2 млн потенциально опасных атак, в том числе 14 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 84 минуты, озвучила Памфилова.

При этом попытки «наемников нечистоплотного антироссийского труда» взломать систему видеонаблюдения на выборах провалились, заявила глава ЦИК. Она пообещала подготовить данные и позже показать, «кто этим занимался, что они предпринимали наряду со всеми масштабными попытками дискредитации выборов».

Роскомнадзор (РКН) в свою очередь отчитался, что за три дня выборов 15-17 марта было отражено 497 DDoS-атак, совершаемых в основном на площадки ЦИК и московского ДЭГ. По данным ведомства, самая продолжительная атака длилась 40 часов 12 минут. Основными странами — источниками атак РКН назвал Германию, Англию, США, Финляндию и Литву.

Кроме того, были заблокированы или удалены более 12,8 тыс. материалов, «направленных на срыв выборов». Среди них были поддельные сайты и аккаунты ЦИК и региональных избиркомов, а также материалы, оскорбляющие президента России, содержащие «призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию», связанную с выборами и военной операцией. РКН также удалил 485 телеграм-каналов, «направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов».