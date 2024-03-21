Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после того, как Центризбирком обнародовал официальные итоги голосования на выборах главы государства, состоявшихся 15-17 марта 2024 года.

Он назвал избирательную кампанию крайне важной для страны и граждан, а также пообещал использовать предложения других кандидатов в интересах развития России.

Путин также поблагодарил всех российских граждан, которые приняли участие в голосовании, — вне зависимости от того, за кого из кандидатов они отдали свой голос. Говоря о своем собственном результате, президент подчеркнул, что важнее «формальной победы» для него продемонстрированная избирателями поддержка, поскольку она свидетельствует о правильности политического курса, который «делает Россию сильнее и независимее».

«Такой уровень доверия повышает ответственность за благополучие народа, требует еще большей отдачи и эффективности», — заявил Путин, добавив, что в ходе избирательной кампании Россия предстала «одной большой дружной семьей», которая идет по «избранному историческому пути».

«Мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. Значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — обратился к россиянам президент.