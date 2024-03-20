Действующий президент России Владимир Путин назвал результат выборов главы государства «прологом» к будущим победам страны. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами в Кремле.

«Коллеги, которые здесь выступали, говорили об ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах — это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Он поблагодарил доверенных лиц за помощь во время избирательной кампании, а также избирателей — «за доверие, которое они нам оказали». Кроме того, Путин заявил о мужестве и «личном героизме» доверенных лиц, работавших в приграничных регионах, на Донбассе и присоединенных территориях.

По словам Путина, в его предвыборный штаб пришло более 80 тыс. обращений. Из них 40% были «просто словами поддержки в адрес кандидата», а остальные 60% — это «конкретные предложения по дальнейшей работе», Путин поручил принять к их исполнению.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результат действующего президента, за которого проголосовали более 76 млн избирателей, стал рекордным.

Другие трое кандидатов в президенты набрали менее 5% голосов. Представитель КПРФ Николай Хааритонов получил 4,31% голосов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85% голосов, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2%.

Сразу после выборов Путин заявил, что Россия должна стать «еще крепче, сильнее, эффективнее». Среди своих целей на пятом президентском сроке он назвал решение задач военной операции, а также укрепление армии и обороноспособности страны.