Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей на выборах главы государства по итогам обработки 100% протоколов. Данные об этом опубликованы в телеграм-канале ЦИК.

На втором месте с большим отрывом оказался кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов. По данным ЦИК, он набрал 4,31% голосов.

Вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков занял третье место с результатом 3,85% голосов. За кандидатуру лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовало 3,2% избирателей, сообщили в ЦИК.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что результат Владимира Путина стал рекордным.

«Результаты голосования по стране — более 76 миллионов избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель», — отметила Памфилова.

По ее словам, в 2018 году за Путина проголосовали 56 426 399 избирателей.

Она также добавила, что у ЦИК нет сообщений от избирательных комиссий о признании итогов голосования недействительными, что также является «беспрецедентным случаем».

Также, по словам Памфиловой, явка на выборах обновила исторический максимум, впервые с 1996 года она набрала 77,44% от общего числа граждан. Согласно данным ЦИК, по состоянию на 10 утра в выборах приняли участие 87 113 127 избирателей.

Официальные результаты голосования будут представлены 21 марта на заседании ЦИК.

Выборы президента России проходили три дня — с 15 по 17 марта. За это время МВД возбудило более 60 уголовных дел и составило порядка 150 протоколов об административной ответственности за массовую порчу бюллетеней, поджоги на избирательных участках и нарушение избирательного законодательства.

В частности, в разных городах России были зафиксированы случаи, когда граждане выливали зеленку в избирательные урны. При этом, как позже отметил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в Москве при подсчете голосов удалось учесть и испорченные бюллетени. По его словам, отметки оказались читаемы.

В мире по-разному отреагировали на предварительные итоги голосования. В частности, в Великобритании отметили, что выборы президента в России не похожи на «свободные и справедливые», а в Германии отказались поздравлять Владимира Путина с избранием. В Венесуэле же напротив похвалили «безупречный избирательный процесс».