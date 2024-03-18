В понедельник 18 марта к полудню по Москве Владимира Путина с переизбранием президентом России поздравили около полутора десятка мировых лидеров, подсчитали корреспонденты RTVI. В основном — из республик СНГ и Латинской Америки. Другие начали выступать с критикой. Вашингтон с президентом США Джо Байденом еще не проснулся, президент Франции Эммануэль Макрон пока молчал. Приводим некоторые комментарии из зарубежных столиц.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X (бывший Twitter):

«Я поздравляю братский народ России и президента Владимира Путина с их выдающейся победой на выборах президента Российской Федерации. Это был безупречный избирательный процесс, который за последние 3 дня образцово продемонстрировал свое демократическое участие. Мы обнимаем весь российский народ и партию «Единая Россия»!».

Президент Гондураса Сиомара Кастро в соцсети X:

«Направляю поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его убедительной победой на российских выборах».

Член руководства хуситов (удерживают власть в столице Йемена, не признаны в качестве законной власти в ООН) Султан ас-Сами:

«Успех избирательного процесса в России и избрание президента Владимира Путина главой государства является победой группы БРИКС, которая изо всех сил пытается сломать однополярную систему, разжигающую войны и конфликты в разных частях мира».

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в cоцсети X:

«Избирательные участки закрылись в России после незаконного проведения выборов на украинской территории*, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга ОБСЕ. Это совсем не то, как выглядят свободные и справедливые выборы».

Пресс-секретарь федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера:

«Никакого поздравления Путину не будет» (газете Tagesspiegel).

«В день так называемых президентских выборов в России федеральный президент Штайнмайер напоминает о смелых людях, которые борются в России за свободу и демократию» (в соцсети X).

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома агентству Reuters:

«Выборы явно не являются свободными и справедливыми, учитывая, как господин Путин сажает в тюрьму политических оппонентов и не дает другим баллотироваться против него».

*Россия объявила о принятии в свой состав республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов в 2022 году, Крыма — в 2014-м.