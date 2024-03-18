В Москве при подсчете голосов на президентских выборах учли бюллетени, окрашенные зеленкой, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, отметки удалось учесть, поскольку они оказались читаемы.

«Хочу отметить, что залитые “зеленкой” 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал», — сказал Реут РИА Новости.

Замглавы МВД России Александр Горовой накануне сообщил, что на выборах президента возбуждено 61 уголовное дело, составлено 155 административных протоколов. По словам Горового, МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, возбуждено 33 уголовных дела.

«Большой объем работы проведен как с точки зрения недопущения, так и с точки зрения документирования проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела», — сказал Горовой в ЦИК (цитата по ТАСС).

Он добавил, что со второй половины пятницы, 15 марта, были внесены корректировки в работу представителей органов внутренних дел, которые стали пристальнее досматривать людей на избирательных участках и внимательнее отслеживать передвижения от кабинок к урнам. «Это позволило за последние двое суток предотвратить с задержанием и изъятием подобного рода вещей 31 случай», — сказал Горовой.

Он также рассказал, что в период выборов украинские кол-центры звонили россиянам, которых они «месяцами» или «годами» обманывали. «После этого на эти же телефоны звонили с обещаниями, что точно конкретную сумму вернут, если они проведут вот эту акцию [по порче избирательных урн и бюллетеней]», — утверждает замглавы МВД.

По его словам, многие из этих фактов демонстрировались в прямом эфире с выходом на Украину. В качестве примера Горовой привел случай в Перми, где женщина принесла на избирательный участок петарду и неосторожно ее использовала, из-за чего покалечила себя. Ей якобы обещали за подобную акцию списать крупный долг по ЖКХ.

Выборы президента России проходили три дня ― с 15 по 17 марта. По результатам обработки 99,69% протоколов Владимир Путин набрал 87,31% голосов. Следом с большим отрывом идут кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3%), представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,83%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21%).