На выборах президента России 2024 года обновились сразу несколько рекордных показателей, пишет РБК. В частности, действующий глава государства Владимир Путин побил рекорд по абсолютному числу голосов в свою поддержку.

Как пишет РБК, число голосов, поданных на выборах за Путина, превысило 58 млн. Издание указывает, что это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года.

Предыдущий рекорд по числу голосов на выборах также принадлежал Путину: 56,43 млн в 2018 году. Тогда президент одержал победу с результатом 76,69%.

Рекордным в 2024 году стал отрыв лидера от кандидата на втором месте. Если на предыдущих выборах разрыв между Путиным и кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым составил 47 млн голосов, то на нынешних действующий президент опережает Николая Харитонова примерно на 55 млн голосов.

Кроме того рекордной оказалась явка избирателей. Предыдущий рекорд (69%) был установлен на выборах 2008 года, на которых одержал победу Дмитрий Медведев. В то же время на нынешних выборах общая явка по стране на 18:00 мск воскресенья, 17 марта, составила 74,22%. Как отмечают «Ведомости», столь высокой явка была только на выборах президента РСФСР в 1991 году — тогда она составила 76,7%.

О том, что в Кремле рассчитывают на улучшение показателей по явке и результату Путина на выборах-2024, РБК со ссылкой на источники писал в марте 2023 года. Как сообщал «Коммерсантъ», в рекомендациях администрации президента для регионов указывалось, что общероссийский показатель явки на нынешних выборах должен быть выше 70%, а результат «основного кандидата» — более 75% голосов.