В Перми 64-летняя женщина взорвала петарду на территории избирательного участка в Доме культуры им. Солдатова, получив травму руки, и была госпитализирована. Об этом сообщают в воскресенье, 17 марта, местное издание Properm.ru и телеграм-канал Baza.

По данным Properm.ru, факт ЧП подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве рассказали, что посетительница подожгла петарду в уборной Дома культуры.

В результате воспламенения сама женщина «получила травму руки», ее госпитализировали, но других пострадавших нет, пишет издание. Baza утверждает, что, по предварительной информации, женщине оторвало руку.

По данным телеграм-канала, женщине 64 года, ее зовут Елена С. Она пришла в ДК с пакетом, но охранник, проверивший содержимое сумки, ничего запрещенного не увидел.

По словам очевидцев, перед взрывом женщина говорила с кем-то по телефону. По предварительной версии, она могла общаться с мошенниками. Как именно пенсионерка пронесла петарду в здание, непонятно, поскольку содержимое ее сумки проверял охранник.

Baza выложила запись установленной в помещении камеры видеонаблюдения. Судя по ролику, пенсионерка изучила вывешенные на стенде анкеты кандидатов в президенты и поговорила с охранником, а потом пошла в туалет, где подожгла пиротехническое издание.

Телеграм-канал Ural Mash утверждает, что в результате взрыва петарды женщина потеряла «часть кисти».

В самом ДК им. Солдатова подтвердили, что на избирательном участке действительно «взорвали петарду». Директор учреждения культуры Владимир Воробей заявил Daily Storm: «Никакого взрыва не было. Так будем говорить: петарда взорвалась. <…> Я могу сказать: жертв нет, все нормально, комиссии работают — подсчитывают голоса», — сказал он.

В пермском избиркоме пояснили, что в помещении дома культуры находятся два УИК, и оба расположены вдали от места происшествия, а голосование к моменту взрыва уже завершилось, поэтому случившееся не повлияло на избирательный процесс.

«УИКи в полном составе переведены в резервное помещение. Ими ведется подсчет голосов», — говорится в сообщении избиркома.

Телеграм-канал «ЧП Пермь» пишет, что к ДК съехалось множество полицейских машин, и публикует соответствующее видео. Baza и «112» сообщали, что из здания были эвакуированы люди, но эта информация не подтвердилась. «Московский комсомолец» пишет, что возле ДК довольно долго стояла машина скорой помощи.