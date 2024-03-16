Жителям Москвы стали поступать звонки и сообщения от неизвестных лиц с угрозами и призывами нарушить избирательное законодательство, пишет ТАСС со ссылкой на председателя общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева. По его словам, мошенники таким образом пытаются «манипулировать людьми».

Звонки мошенников в период выборов

Ковалев отметил, что подобными телефонными провокациями занимаются «самые настоящие профессиональные преступники».

«Это социальная инженерия, эти все пресловутые звонки из службы безопасности банка. Уважаемые москвичи, дорогие друзья, никто никогда и никакие правоохранительные органы не дают по телефону задания. Никто никогда не просит вас прийти на участок, вылить зеленку в ящик для голосования», — объяснил он.

Ковалев порекомендовал не отвечать на звонки, поступающие с неизвестных номеров.

«Просто скидывайте его, даже без того, чтобы в диалог, не общайтесь с этими людьми. Если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, связывайтесь с нами, связывайтесь с общественным штабом, задавайте вопросы наблюдателям на избирательных участках, к членам комиссий», — добавил глава штаба наблюдения за выборами.

В то же время Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил в телеграм-канале, что представители организации не звонят гражданам в период президентских выборов с вопросами о голосовании.

«Напоминаем, что экзитпол проводится в 69 регионах страны, на выходе из избирательных участков. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

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Провокационные сообщения в мессенджерах

Помимо мошеннических звонков, в период голосования москвичи начали получать сообщения с обвинениями в поддержке «идей экстремистской организации» и призывом проголосовать «без очередей».

«Несмотря на то, что ты поддерживаешь идеи экстремистской организации, мы рады, что ты будешь голосовать в Москве, поскольку каждый голос важен! Просим тебя не поддаваться на идеи людей, которые хотят тебя подставить, и проголосовать спокойно, без очередей и провокаций», — говорится в спам-рассылке, которую получил один из подписчиков RTVI. О какой именно «экстремистской организации» идет речь в тексте сообщения, не уточняется.

Подобные сообщения приходят пользователям Telegram и других мессенджеров. Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, Москва», получивших рассылку связывают один или несколько пунктов:

наличие региональной прописки;

регистрация на выборы президента в Москве;

смена участка для голосования, подписка на бот политика Бориса Надеждина;

посещение похорон Алексея Навального.

Перед началом президентских выборов активистка движения «Путь домой» Мария Андреева рассказала, что московская прокуратура направила ей личное предостережение от похода на голосование 17 марта в 12:00. В таких действиях ведомство усмотрело «несогласованное публичное мероприятие с признаками экстремистской деятельности». Девушку предупредили, что за участие в мероприятии ей может грозить административная и уголовная ответственность.

Предостережение от посещения избирательных участков в 12:00 17 марта также распространила прокуратура Москвы. Ведомство отметило, что появившиеся в Сети призывы одновременно посетить избирательные участки в указанное время приравниваются к несогласованным массовым мероприятиям, а их участники могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов (ст. 141 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).