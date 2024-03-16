Жителям Москвы стали поступать звонки и сообщения от неизвестных лиц с угрозами и призывами нарушить избирательное законодательство, пишет ТАСС со ссылкой на председателя общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева. По его словам, мошенники таким образом пытаются «манипулировать людьми».
Звонки мошенников в период выборов
Ковалев отметил, что подобными телефонными провокациями занимаются «самые настоящие профессиональные преступники».
«Это социальная инженерия, эти все пресловутые звонки из службы безопасности банка. Уважаемые москвичи, дорогие друзья, никто никогда и никакие правоохранительные органы не дают по телефону задания. Никто никогда не просит вас прийти на участок, вылить зеленку в ящик для голосования», — объяснил он.
Ковалев порекомендовал не отвечать на звонки, поступающие с неизвестных номеров.
«Просто скидывайте его, даже без того, чтобы в диалог, не общайтесь с этими людьми. Если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, связывайтесь с нами, связывайтесь с общественным штабом, задавайте вопросы наблюдателям на избирательных участках, к членам комиссий», — добавил глава штаба наблюдения за выборами.
В то же время Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил в телеграм-канале, что представители организации не звонят гражданам в период президентских выборов с вопросами о голосовании.
«Напоминаем, что экзитпол проводится в 69 регионах страны, на выходе из избирательных участков. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
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Провокационные сообщения в мессенджерах
Помимо мошеннических звонков, в период голосования москвичи начали получать сообщения с обвинениями в поддержке «идей экстремистской организации» и призывом проголосовать «без очередей».
«Несмотря на то, что ты поддерживаешь идеи экстремистской организации, мы рады, что ты будешь голосовать в Москве, поскольку каждый голос важен! Просим тебя не поддаваться на идеи людей, которые хотят тебя подставить, и проголосовать спокойно, без очередей и провокаций», — говорится в спам-рассылке, которую получил один из подписчиков RTVI. О какой именно «экстремистской организации» идет речь в тексте сообщения, не уточняется.
Подобные сообщения приходят пользователям Telegram и других мессенджеров. Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, Москва», получивших рассылку связывают один или несколько пунктов:
- наличие региональной прописки;
- регистрация на выборы президента в Москве;
- смена участка для голосования, подписка на бот политика Бориса Надеждина;
- посещение похорон Алексея Навального.
Перед началом президентских выборов активистка движения «Путь домой» Мария Андреева рассказала, что московская прокуратура направила ей личное предостережение от похода на голосование 17 марта в 12:00. В таких действиях ведомство усмотрело «несогласованное публичное мероприятие с признаками экстремистской деятельности». Девушку предупредили, что за участие в мероприятии ей может грозить административная и уголовная ответственность.
Предостережение от посещения избирательных участков в 12:00 17 марта также распространила прокуратура Москвы. Ведомство отметило, что появившиеся в Сети призывы одновременно посетить избирательные участки в указанное время приравниваются к несогласованным массовым мероприятиям, а их участники могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов (ст. 141 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
- В первые два дня голосования в рамках выборов президента на избирательных участках в нескольких регионах были выявлены попыток испортить бюллетени путем вливания жидкостей. Такие инциденты произошли в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Москве, Карачаево-Черкесии, Новосибирске, Крыму. Кроме того, было зафиксировано несколько попытки совершить поджоги. В частности, 16 марта суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Александру Карасеву, которая накануне бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. Против нее завели дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК, до пяти лет лишения свободы).
- Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента в 20 регионах были зафиксированы 29 попыток порчи бюллетеней: 20 случаев вливания жидкостей, восемь попыток поджога и один инцидент с использованием дымовой шашки. В результате число «безвозвратно испорченных» бюллетеней составило 214, отчиталась глава ЦИК. Гражданам, которые предпримут попытки подобным образом помешать проведению выборов, Памфилова пригрозила задержаниями и уголовными делами. Член Центризбиркома Николай Булаев заявлял, что влияние на результаты выборов поджогов и заливания урн с бюллетенями жидкостью «нулевое, даже минусовое».