В первый день президентских выборов 2024 года в России несколько избирательных участков подверглись нападениям с использованием коктейлей Молотова. Возбуждено не менее восьми уголовных дел из-за попыток испортить урны для голосования с помощью красящих веществ. Очереди избирателей выстраивались около участков еще до открытия, несмотря на рабочий день, а система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стала массово давать сбой из-за перегрузок. RTVI рассказывает, как прошел первый день президентских выборов.

Повышенная явка

По данным ЦИК, по состоянию на 22:00 мск общая явка на выборах превысила 36%. В Кемеровской области, Туве и в Еврейской автономной области на участки пришли более 50% избирателей. Более 25% граждан проголосовали в Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях.

Явка избирателей на Дальнем Востоке превысила показатели первого дня парламентских выборов 2021 года в два раза.

Самый высокий результат на участках, которые уже закрылись на момент публикации данных, показал Чукотский автономный округ — 63,66%. Аналогичный показатель 2021 года в этом регионе составил 31,4%.

Аналогичную разницу зафиксировали в Магаданской области (47,96% в 2024 году и 19,42% в 2021-м), в Хабаровском крае (23,39% — 2024 году, 11,58% — в 2021-м), в Камчатском крае (35,84% — 2024 году, 16,99% — в 2021-м) и Якутии (28,64% — 2024 году, 15,74% — в 2021-м).

Еще большим оказался разрыв между результатами парламентских и президентских выборов в Сахалинской области — 47,5% избирателей приняли участие в выборах 2024 года, в то время как в 2021 году их доля составила 13,99%.

Ранние очереди

В ходе первого дня трехдневного голосования на президентских выборах в России еще до открытия некоторых участков в Сибири и на Дальнем Востоке к ним выстроились очереди.

Мэр Усть-Кутского района Иркутской области Сергей Анисимов написал на своей странице «ВКонтакте», что во время обхода избирательных участков видел очереди. Журналисты «Аств.ру» сообщили об очередях у избирательного участка в областном центре Южно-Сахалинска до начала голосования.

О том, как избиратели в Красноярском крае «встали сегодня пораньше, чтобы успеть перед работой проголосовать», написала «Ачинская газета».

«Приходили и семьи с детьми. Взрослые, ожидая своей очереди, рассказывали маленьким ачинцам об избирательном процессе и о том, почему каждый, кто достиг совершеннолетия, должен принять в нем участие», — говорится в публикации.

По данным движения в защиту прав избирателей «Голос*», в Ачинске также были зафиксированы жалобы на принуждение к голосованию от сотрудников компании «Русал».

В Каменск-Уральском очередь из избирателей образовалась у одной из местных школ, сообщило в своих социальных сетях издание KU.66. Телеканал «Вести Югория» рассказал о длинных очередях, выстроившихся с утра, «несмотря на то, что рабочий день».

Корреспонденты «62ИНФО» сообщили о большом числе желающих принять участие в выборах, собравшихся на участках для голосования в нескольких школах Рязани «еще до работы». В городах и небольших поселках Ростовской области очереди из местных жителей на получение бланков для голосования также образовались в первые минуты после открытия участков, передает Dontr.ru.

Свое удивление количеством желающих проголосовать в первые часы президентских выборов выразил в разговоре с журналистами телеканала «Санкт-Петербург» заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Георгий Абелев.

«По состоянию на 8-9 утра отмечена очень высокая явка: в отличии от последних выборов, уже в это время масса людей пришла на избирательные участки. Я был поражен количеством людей. Обычно единицы к этому времени приходили — те, кто спешил на работу или в вузы», — сказал он.

Телеграм-канал «Наблюдатели Петербурга» написал об очереди, «растянувшейся до самого угла здания», где шло голосование на одном из участков Выборгского района. Помимо этого, на участке изъявили желание проголосовать 1559 «дополнительных» избирателей, которые не были прописаны по адресам, приписанным к УИК, что привело к скоплению людей за одним из столов внутри помещения.

«Откуда же взялось столько желающих? Люди в очереди с готовностью делились подробностями: их попросили прикрепиться к этому участку работодатели (которых избиратели, назвать отказались). В холле перед помещением для голосования замечено несколько человек со списками и проставленными галочками. Одна из женщин прямо спросила у комиссии, где она может расположиться, чтобы отмечать своих сотрудников», — сообщили авторы канала.

Член ЦИК Андрей Шутов в разговоре с корреспондентом RTVI отрицал наличие жалоб на принуждение к голосованию. Сообщения об очередях на участках он связал с технологиями выборов и объективными обстоятельствами.

«У нас люди — свободны, в свободной стране живут, как можно на них надавить, это их конституционное право — выбирать. Вот и где можно найти такого человека, который просто покусится на это конституционное право гражданина?» — сказал он.

Проблемы с электронным голосованием

Московские избиратели, решившие принять участие в выборах удаленно, столкнулись со сбоями сразу после начала выборов, сообщил «Коммерсантъ». На порталах «Госуслуги» и mos.ru при попытке проголосовать в системе ДЭГ появилось предупреждение о переходе в режим электронной очереди «в связи с беспрецедентным количеством желающих».

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на портал ДЭГ было совершено около 10,5 тысяч атак, «однако система уверенно справляется», рассказал корреспондент RTVI. ПРедседатель Центризбиркома также рассказала о «серьезнейшей» DDOS-атаке на портал видеонаблюдения.

«Мы пережили серьезнейшую DDOS-атаку на портал видеонаблюдения… Сейчас я не буду всего рассказывать, но когда выборы пройдут, много чего расскажем, что, кто и за чем стоит», — сказала Памфилова.

По словам сопредседателя движения «Голос*» Станислава Андрейчука*, с нагрузкой не справляются порталы для электронного голосования на Камчатке, где уровень явки в ДЭГ превысил 70%.

«Операторы системы пишут о большом “интересе”, но мы его природу хорошо понимаем — голосуют с утра на рабочих местах под пристальным оком начальников», — написал он.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин* рассказал в своем телеграм-канале о жалобах сотрудников Третьяковской галереи на принуждение к голосованию со стороны руководства, «чего прежде никогда не случалось».

«От заведующих отделов просят обеспечить 100-процентную явку их подчиненных на выборы, утверждая, что это покажет “управляемость коллектива”. Когда сотрудники указали на несоответствие этих требований законам и должностным инструкциям, и обязанностям в рамках рабочего процесса, им было разъяснено, что необходимость участия в выборах базируется на нынешней государственной политике, направленной на воспитание патриотизма», — написал депутат.

Издание «Деловой Петербург» опубликовало скриншот с главной страницы портала ДЭГ с подписью «Система находится под нагрузкой» и просьбой зайти на сайт позже. Корреспондент издания также не смог воспользоваться мобильной версией приложения.

На сбои с доступом к электронному голосованию через портал «Государственных услуг» пожаловались избиратели в Свердловской области, сообщил KU.66. При попытке принять участие в голосовании, на главной странице приложения появлялось сообщение о том, что портал в настоящий момент недоступен или о «неизвестной ошибке сервера».

О «массовом» характере проблем с доступом к «Госуслугам» в Краснодарском крае, Новосибирской области и ряде других регионов страны написали корреспонденты «Новых Известий». Специалист по кибербезопасности Валерий Яковлев в разговоре с изданием предположил, что проблемы при авторизации связаны не с кибератаками, а с «резким увеличением нагрузки».

Человек-паук, Змей Горыныч и два «деда мороза»

В ходе первого дня выборов были также зафиксированы способы привлечь избирателей принять участие в голосовании с помощью костюмов. В Забайкалье мужчины, одетые в исторические костюмы воина и императора в треуголке, желали «добрым людям» мира, а также говорили о том, что хотят отдать голос «за нового правителя». Видео с ними опубликовала избирательная комиссия Забайкальского края.

На один из участков на Камчатке один из избирателей пришел в костюме Змея Горыныча, написала «Парламентская газета». Корреспонденты VSE42.RU сообщили, что в Кузбассе на участке для голосования увидели «Человека-паука», а в Санкт-Петербурге на голосовании заметили хоккейный клуб СКА и его талисман — «Коня-Огня», сообщила «Фонтанка».

Телекомпания «Аист» рассказала, что в Иркутской области свои голоса за кандидатов отдали люди в костюмах зайцев и медведей, а в Тарбагатайском районе Бурятии — сурок тарбаган, пишет «Ариг Ус».

В Иркутской области, несмотря на наступление весны, на участки для голосования пришли два «Деда мороза» — об одном рассказали в администрации Черемховского района, а «Комсомольская правда» сфотографировала второго в Доме культуры села Одинск.

Нападения на участки

В Воронеже 50-летний мужчина поджег стол членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, список избирателей и прочие документы, сообщил «Блокнот Воронеж». В отношении избирателя заведено уголовное дело по ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В Волгограде у одной из женщин на избирательном участке Ворошиловского района изъяли дымовую шашку, в Новониколаевском районе задержали местную жительницу с зажигательной смесью, передает «Блокнот Волгоград».

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка бросила бутылку с зажигательной смесью на крыльцо избирательного участка в Московском районе, написала «Фонтанка». После задержания она сказала полицейским, что получила задание совершить поджог на участке от «украинского телеграм-канала», где ей обещали за это деньги.

На избирательном участке в Марьино 70-летняя местная жительница совершила поджог будки для голосования с помощью воспламеняющейся жидкости, сообщил SHOT. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы по статье 141 УК РФ. Задержанная рассказала, что незадолго до этого она лишилась крупной суммы из-за действий мошенников. По словам женщины, поджог был частью «секретного задания».

Жительница Когалыма попыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью, сообщила в своем телеграм-канале избирательная комиссия Югры. В результате произошедшего никто не пострадал, бюллетени и технологическое оборудование не были повреждены.

Также сообщения о попытках поджога появлялись в Иваново, Свердловской области и Мытищах

Из-за сигнала ракетной опасности в Белгороде один из избирательных участков был вынужден прервать голосование, чтобы люди спустились в укрытие, сообщило РИА «Новости». Через 14 минут после этого тревогу отменили, и участок продолжил свою работу.

Еще одним частым видом правонарушении на президентских выборах в России стала порча урн для голосования с помощью красящих веществ. Такие случаи были зафиксированы в Москве, Подмосковье, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и Ижевской областях (в Ижевской области это сделала член избиркома), а также в Карачаево-Черкесии, в Новосибирске, в Великом Новгороде и в Сочи. По факту подобных инцидентов было возбуждено не менее девяти уголовных дел.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов