Прокуратура Москвы предупредила, что распространяемые в интернете призывы одновременно посетить избирательные участки в 12:00 17 марта считаются несогласованными массовыми мероприятиями. Участников акции будут привлекать к ответственности, в том числе уголовной, заявили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что «указанные публичные массовые мероприятия» не согласованы с городской администрацией, а потому участие в них будет преследоваться по закону.

«Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», — предупредили в прокуратуре.

Утром 14 марта москвичка Мария Андреева, активистка движения «Путь домой», рассказала в своем телеграм-канале, что получила от столичной прокуратуры личное предостережение от похода на выборы 17 марта в 12:00. В таких действиях ведомство усмотрело «несогласованное публичное мероприятие с признаками экстремистской деятельности». Девушку предупредили, что за участие в мероприятии ей может грозить административная и уголовная ответственности.

Призывы принять участие в голосовании 17 марта в 12:00 в соцсетях и мессенджерах ранее публиковали соратники оппозиционера Алексея Навального. Они назвали такую акцию «Полдень против Путина».

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также выдвинутые парламентскими партиями депутаты Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).