Президент России Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве после окончания президентских выборов.

Действующий глава государства встретился с сопредседателями своего предвыборного штаба и волонтерами. Он поблагодарил их за совместную работу в период выборов.

«Была масштабная, большая, очень важная для страны работа, которая позволяет нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, правильность пути, по которому мы идем, и создать условия для дальнейшего движения вперед. Для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании», — сказал Путин.

Также Путин поблагодарил «всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали».

«Мы все одна команда <…> Источником власти в стране является российский народ. И из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации», — подчеркнул он.

Путин отметил, что результаты выборов — это «доверие» со стороны россиян и «надежда на то, что сделаем так, как запланировано». Высокую явку избирателей глава государства связал с «драматизмом тех событий, через которые проходит страна» и «сегодняшней ситуацией»

«Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей», — сказал президент.