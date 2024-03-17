По итогам трехдневного голосования на выборах президента России началась обработка бюллетеней с подсчетом голосов. Действующего главу государства Владимира Путина уже поздравили с победой экс-президент Дмитрий Медведев и кандидат от «Новых людей» Вячеслав Даванков. Судя по предварительным данным, оглашаемым Центризбиркомом, действующий президент лидирует с большим отрывом.

Результаты по итогам обработки более 60% протоколов:

  • Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,26%,
  • Николай Харитонов (КПРФ) — 4,18%,
  • Владислав Даванков («Новые люди») — 3,99%,
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,12%.

Путин победил уже в 14-ти регионах, где обработали 100% бюллетеней:

  • Чукотка (у Путина — 90,49%),
  • Сахалинская область (86,37%),
  • Забайкальский край (87,71%),
  • Амурская область (86,97%),
  • ЕАО (92,35%),
  • Хабаровский край (80,06%),
  • Якутия (87,79%),
  • Магаданская область (84,89%),
  • Хакасия (75,28%),
  • Калининград (87,41%),
  • ДНР (95,23%),
  • ЛНР (94,12%),
  • Херсонская область (88,12%),
  • Запорожская область (92,83%),

Предварительные результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учета Москвы и Калининградской области:

  • Владимир Путин — 87,4%,
  • Владислав Даванков — 6,28%,
  • Леонид Слуцкий — 3,76%,
  • Николай Харитонов — 2,56%.

В Москве Путин набирает 89,1% голосов по результатам обработки результатов ДЭГ, сообщил Мосгоризбирком.

Общая федеральная явка на выборах президента составила рекордные 74,22%, отчитался зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.