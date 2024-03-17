По итогам трехдневного голосования на выборах президента России началась обработка бюллетеней с подсчетом голосов. Действующего главу государства Владимира Путина уже поздравили с победой экс-президент Дмитрий Медведев и кандидат от «Новых людей» Вячеслав Даванков. Судя по предварительным данным, оглашаемым Центризбиркомом, действующий президент лидирует с большим отрывом.

Результаты по итогам обработки более 60% протоколов:

Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,26%,

Николай Харитонов (КПРФ) — 4,18%,

Владислав Даванков («Новые люди») — 3,99%,

Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,12%.

Путин победил уже в 14-ти регионах, где обработали 100% бюллетеней:

Чукотка (у Путина — 90,49%),

Сахалинская область (86,37%),

Забайкальский край (87,71%),

Амурская область (86,97%),

ЕАО (92,35%),

Хабаровский край (80,06%),

Якутия (87,79%),

Магаданская область (84,89%),

Хакасия (75,28%),

Калининград (87,41%),

ДНР (95,23%),

ЛНР (94,12%),

Херсонская область (88,12%),

Запорожская область (92,83%),

Предварительные результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учета Москвы и Калининградской области:

Владимир Путин — 87,4%,

Владислав Даванков — 6,28%,

Леонид Слуцкий — 3,76%,

Николай Харитонов — 2,56%.

В Москве Путин набирает 89,1% голосов по результатам обработки результатов ДЭГ, сообщил Мосгоризбирком.

Общая федеральная явка на выборах президента составила рекордные 74,22%, отчитался зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.