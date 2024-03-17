По итогам трехдневного голосования на выборах президента России началась обработка бюллетеней с подсчетом голосов. Действующего главу государства Владимира Путина уже поздравили с победой экс-президент Дмитрий Медведев и кандидат от «Новых людей» Вячеслав Даванков. Судя по предварительным данным, оглашаемым Центризбиркомом, действующий президент лидирует с большим отрывом.
Результаты по итогам обработки более 60% протоколов:
- Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,26%,
- Николай Харитонов (КПРФ) — 4,18%,
- Владислав Даванков («Новые люди») — 3,99%,
- Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,12%.
Путин победил уже в 14-ти регионах, где обработали 100% бюллетеней:
- Чукотка (у Путина — 90,49%),
- Сахалинская область (86,37%),
- Забайкальский край (87,71%),
- Амурская область (86,97%),
- ЕАО (92,35%),
- Хабаровский край (80,06%),
- Якутия (87,79%),
- Магаданская область (84,89%),
- Хакасия (75,28%),
- Калининград (87,41%),
- ДНР (95,23%),
- ЛНР (94,12%),
- Херсонская область (88,12%),
- Запорожская область (92,83%),
Предварительные результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учета Москвы и Калининградской области:
- Владимир Путин — 87,4%,
- Владислав Даванков — 6,28%,
- Леонид Слуцкий — 3,76%,
- Николай Харитонов — 2,56%.
В Москве Путин набирает 89,1% голосов по результатам обработки результатов ДЭГ, сообщил Мосгоризбирком.
Общая федеральная явка на выборах президента составила рекордные 74,22%, отчитался зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.