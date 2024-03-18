Владимир Путин занял первое место по итогам голосования на выборах президента России в Вашингтоне и Хьюстоне, но проиграл кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову в Нью-Йорке, следует из данных ЦИК. Где и как голосовали россияне за рубежом — в материале RTVI.

В Вашингтоне по итогам голосования, проходившего 17 марта, Путин набрал почти 55% голосов, а Даванков — почти 28% (54,9% и 27,97% соответственно). Избиратели в столице США испортили 13% бюллетеней — 129 штук из 969.

В Хьюстоне действующий президент России тоже одержал победу, но куда менее убедительную — с небольшим отрывом от занявшего второе место Даванкова. Путин набрал в этом американском городе 42,21% голосов, а его соперник от «Новых людей» — 37,71%. При этом более 15,5% бюллетеней — 83 штуки из 533 — были признаны испорченными.

В Нью-Йорке итоги голосования оказались принципиально иными: Даванков занял первое место с почти 37% голосов, а Путин отстал от него чуть более чем на 1% (они набрали 36,97% и 35,94% соответственно). Доля испорченных нью-йоркскими избирателями бюллетеней достигла 22,64% — их насчитали 442 из 1952.

Аналогичный расклад сложился по итогам выборов в столице Франции Париже: там Даванкова поддержали 38,14% избирателей, а Путина — 36,99%. Каждый пятый участник голосования испортил свой бюллетень.

Намного более убедительную победу кандидат от «Новых людей» одержал в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где за него проголосовали 54,89% избирателей. Путин набрал там лишь 20,85% голосов. Еще 19,86% бюллетеней (321 из 1616) были признаны испорченными.

Схожим образом распределились позиции кандидатов в Лондоне. Там Даванкова поддержали 53,07% избирателей, а Путина — лишь 21,05% участников голосования. Испортить свои бюллетени предпочли 22,7% из более чем 3,2 тысячи пришедших на участок российских граждан.

В испанской Барселоне почти половина участников голосования (49,7%) выбрали Даванкова, а Путина — 27,14%. Каждый пятый бюллетень был испорчен.

Заметный разрыв в пользу кандидата от «Новых людей» образовался по итогам голосования во вьетнамском Дананге: там Даванкова поддержали 65,55% избирателей, а действующего российского президента — менее 15%. Еще 14,5% бюллетеней признаны испорченными.

В другом вьетнамском городе — Хошимине — принципиальная расстановка сил в результате выборов оказалась такой же, но соотношение между кандидатами получилось иным: Даванков получил 54,3% голосов, а Путин — 29,12%. Каждый десятый бюллетень оказался испорченным.

Более чем вдвое Даванков обошел Путина в португальском Лиссабоне, набрав 51,26% голосов против 26,22%. Каждый пятый избиратель вместо голосования испортил бюллетень.

В столице Словении Любляне кандидата от «Новых людей» предпочли 44,71% избирателей, а действующего российского президента — немногим более 29%. Еще 21,76% пришедших голосовать испортили выданные им бюллетени.

«Кандидаты всем довольны». Как прошли выборы президента России

В крупнейшем городе Канады Торонто за Путина проголосовали более половины избирателей (52,04%), а за Даванкова — немногим менее трети (30,62%). Еще 122 из 859 бюллетеней были испорчены голосовавшими.

В столице Мексики Мехико Путин занял первое место с 52,53% голосов, а Даванков оказался на второй строчке с заметным отрывом, набрав 28,33%. Приблизительно каждый десятый бюллетень (11,81% — или 63 из 533) оказались испорченными.

С еще большим разрывом действующий президент России выиграл выборы в бразильском мегаполисе Рио-де-Жанейро, набрав 45,86% голосов. Занявшего второе место Даванкова поддержали около трети избирателей (32,33%), а каждый десятый решил вместо голосования испортить бюллетень — так поступили 14 из 133 посетивших участок.

В столице Чили Сантьяго Путин по итогам голосования обошел Даванкова примерно вдвое: он набрал 60,88% — тогда как кандидат от «Новых людей» едва смог преодолеть 28-процентную отметку. Процент порчи бюллетеней в городе оказался сравнительно низким — всего 4,41% (или 14 из 317).

Схожие результаты обеспечили кандидатам избиратели на участках в Вильфранш-сюр-Мер (Лазурный берег Франции) и в Марселе. В первом случае российский лидер набрал 50,27%, во втором — 51,58%. Даванков, соответственно, получил 29,26% и 28,66%. Доли испорченных бюллетеней в этих французских городах составили 15,2% и 15,4%.

Обойти всех соперников Путину удалось и в немецких городах: в Берлине за него проголосовали 44%, а в Бонне — 65,1%. Даванков набрал 37,16% и 19,82% голосов соответственно. Доля испорченных бюллетеней достигла 16,15% в столице Германии и 13,15% — в Бонне.

«Угроза для Европы и мира». Что пишут зарубежные СМИ о победе Путина на выборах

По данным российского внешнеполитического ведомства, за пределами России были открыты 295 избирательных участков, на которых проголосовали по меньшей мере 372,8 тысячи человек. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что это «беспрецедентный» уровень охвата избирателей, проживающих или находящихся за рубежом.