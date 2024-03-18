В России завершилось трехдневное голосование на выборах президента. По предварительным результатам, которые Центризбирком публикует в режиме реального времени, действующий президент Владимир Путин набирает 87,3% голосов, что является рекордным показателем. Западные СМИ называют итоги голосования ожидаемыми и предрешенными, а также рассуждают о значении пятого срока Путина для мировой политики. Подробности — в материале RTVI.

Financial Times (FT) называет прошедшие российские выборы «еще большей фикцией», чем предыдущие, поскольку «большинство реальных соперников» Путина находятся «в изгнании», под стражей или мертвы.

«Пятый срок Путина представляет собой угрозу для Европы и мира», — говорится в редакционной статье. Единственным фактором, который может «помешать пятому сроку Путина продлиться до шестого», издание считает провал российской военной операции на Украине. Для этого Западу нужно «более эффективно обеспечивать соблюдение санкций» и убедить развивающиеся страны в необходимости их соблюдать, считает FT. «Самая большая задача состоит в том, чтобы восстановить оборону Запада в качестве сдерживающего фактора и оказать Украине всю необходимую поддержку», — резюмирует газета.

Путин собирается использовать свой новый шестилетний срок для дальнейшего укрепления контроля над российской политикой и продолжения военных действий на Украине, считает The New York Times (NYT). Если он останется у власти до конца этого срока, то его правление станет самым продолжительным со времен Екатерины Великой.

Издание называет прошедшие выборы «наименее прозрачными» в новейшей истории России, поскольку работа независимых наблюдателей «сократилась до уровня, невиданного со времен распада Советского Союза».

По мнению редакции NYT, Кремль рассматривает эти выборы «как ритуал, имеющий решающее значение для представления Путина о себе как о подлинно народном лидере». Аналитики ожидают, что теперь российский президент будет продвигать активных сторонников военных действий в правительстве, делая ставку на то, что западная поддержка Украины в конце концов рухнет и Киеву придется вести мирные переговоры на условиях России.

The Wall Street Journal (WSJ) сравнивает Путина с Иосифом Сталиным по продолжительности нахождения у власти. Прошедшие выборы имели «только один возможный результат», пишет издание, имея в виду победу действующего президента. Сам итог голосования не стал неожиданностью — гораздо важнее был масштаб победы Путина, считает WSJ.

По мнению политологов, российскому лидеру нужно выглядеть крупным победителем, если он хочет получить «полную свободу действий» в возрождении консервативных православных традиций России, а также, в конечном итоге, одержать верх над Украиной и в более широкой конфронтации с Западом, пишет издание. По прогнозу WSJ, в центре внимания пятого срока Путина будут военные действия на Украине и обеспечение их поддержки среди россиян.

Обозреватель The Washington Post (WP) называет выборы в России «фарсовыми», отмечая, что они могли привести «только к одному результату: решительной победе» и переизбранию Путина. Соперниками Путина выступали, «по сути, малозаметные, дружественные Кремлю деятели», пишет WP в обзорной статье об итогах последнего дня голосования. Сами выборы были «в высшей степени управляемыми и призванными обеспечить видимость легитимности, не представляя серьезной угрозы», считает газета.

Трехдневные выборы в России стали соревнованием между двумя образами страны, пишет The Economist. С одной стороны, Кремль «применил огромное давление, чтобы создать впечатление единодушной, восторженной поддержки» Путина. С другой стороны, протесты во время голосования показали, что в России «накопилось негодование» против действующей власти, говорится в публикации.

Протесты не могут повлиять на результат, но «влияют на восприятие легитимности Путина в глазах многих россиян, включая некоторых чиновников», считает издание. The Economist не исключает, что инциденты на избирательных участках с использованием зеленки и «коктейлей Молотова» могут стать предлогом для «новых репрессий». При этом журнал заключает, что последствия выборов, в отличие от их результатов, не предрешены.

«Чувствует себя политически неуязвимым»

В заголовке французской газеты Le Monde о результатах выборов в России Путин назван «окрепшим и всемогущим». «Перед лицом тех, кто мечтает о слабой или разобщенной России, страна выступила единым фронтом, монолитным до карикатурности», — пишет издание.

Нынешний результат Путина превзошел рекорд 2018 года и перешел из категории результатов «белорусского образца» в категорию результатов, практикуемых в «барочной туркменской диктатуре», считает издание.

Результаты действующего президента выше 90% в регулярно обстреливаемом Белгороде, а также в присоединенных ДНР и Запорожье, по оценке Le Monde, представлены как «доказательство решимости Москвы». При этом о региональных различиях речь не идет: даже в столице России Путин набрал более 85% голосов, отмечает газета.

«Атмосфера повышенной напряженности, вероятно, укрепила реальную поддержку Путина среди значительной части населения. В этом даже заключается гениальность кремлевских пропагандистов: им удалось превратить конфликт на Украине в агрессию Запада, а завоевательную войну — в экзистенциальную битву за “традиционные ценности” или “суверенитет” России», — говорится в статье.

Издание сомневается в прозрачности выборов, указывая на «статистические аномалии» и на случаи нарушения тайны голосования, однако отмечает, что Путин выходит из этих выборов «более сильным».

Призыв оппозиции в знак протеста голосовать в полдень 17 марта, по мнению Le Monde, имеет мало значения, каким бы ни был его символический вес. Президент России «как никогда обладает неограниченной властью» и находится в хорошей физической форме, а Конституция позволяет ему находиться у власти до 2036 года.

«Но для чего? Ничто в высшем руководстве государства не указывает на какой-либо поворот или изменение проводимой политики. <…> Сегодня российская армия наступает, экономика растет, оппозиция обезглавлена, элита держится. И глава государства уже давно убежден, что его народ пойдет за ним до конца», — пишет Le Monde.

После выборов Путин, очевидно, чувствует себя «политически неуязвимым», пишет немецкое издание Spiegel. На ночной пресс-конференции он даже лично прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального, впервые за много лет назвав его по имени. «Более демонстративно отпраздновать свою “победу на выборах” он бы не смог», — пишет журнал.

Цифры поддержки Путина по результатам голосования издание сравнивает с результаты выборов «некоторых диктаторов Центральной Азии». Триумф действующего президента России Spiegel считает результатом «масштабных манипуляций и репрессий», который «призван помочь ему удержать страну на военном положении».

В Кремле «категорически не согласны» с оценкой выборов президента России со стороны США, но иных оценок «вряд ли можно было ожидать», заявил пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. «Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы, учитывая, что де-факто США являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и это страна, которая, по сути, де-факто, воюет с нами», — сказал Песков. Он результаты выборов уникальными для действующего президента. «Абсолютная победа как кандидата. И конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидации вокруг его пути», — заявил представитель Кремля. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о «небывалой степени агрессивного воздействия» на выборы извне. Она также отметила рекордную явку, назвав заявления о несвободных выборах, давлении и принуждении к голосованию «под дулом автомата» «результатом примитивного, пещерного мышления» и «незнания нашего многонационального народа».

Что пишут китайские СМИ об итогах выборов в России

Китайское правительственное агентство «Синьхуа» рано утром 18 марта по пекинскому времени (ночью по Москве) опубликовало новость о победе Владимира Путина на выборах.

«Согласно данным ЦИК, утром 18 числа по местному времени из 85% подсчитанных голосов действующий президент Владимир Путин с 87,19% значительно опережает других кандидатов и фактически побеждает», — говорится в публикации.

«Россия будет двигаться вперед, становясь более крепкой и сильной», — написало агентство, пересказав выступление Путина в своем предвыборном штабе.

Корреспонденты «Синьхуа» также присутствовали на пресс-конференции Путина и спросили действующего российского президента, как будут дальше развиваться российско-китайские отношения. Они будут углубляться и развиваться, ответил агентству Путин.

Другое правительственное издание газета «Жэньминь Жибао» выпустило новость, которая тоже цитирует заявление Путина о будущем дружбы Москвы и Пекина.

Выборы в России пока не попали в топ китайского поисковика Baidu. Единственная новость в топе, касающаяся России, ― «Первая реакция Путина на смерть Навального». Она занимает 18-е место, ее «индекс горящего поиска» — 3 287 641 пунктов.