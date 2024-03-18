Президент России Владимир Путин поблагодарил оппозицию за акцию с призывом проголосовать на президентских выборах в полдень. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с журналистами в своем предвыборном штабе в Москве.

По мнению Путина, акция оппозиции не имела «никакого эффекта».

«Насколько я понимаю, и как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было бы быть проявлением оппозиционности. Если шли призывы прийти голосовать, за это, как я в таких случаях говорю, похвалю», — сказал он.

Путин напомнил, что перед началом выборов выступал с призывом к гражданам России приходить на голосование, но при этом «не агитировал за себя». Президент объяснил, что попросить людей прийти на избирательные участки — это его обязанность как главы государства.

«Если оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать — неважно за кого, но прийти и проголосовать — это уже хорошо, молодцы», — отметил Путин.

Перед началом президентских выборов прокуратура Москвы распространила предостережение от посещения избирательных участков в 12:00 17 марта. Ведомство отметило, что появившиеся в Сети призывы одновременно посетить избирательные участки в указанное время приравниваются к несогласованным массовым мероприятиям, а их участники могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов (ст. 141 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

О получении подобного предостережения от столичной прокуратуры, в частности, сообщала активистка движения «Путь домой» Мария Андреева рассказала. Ее предупредили, что за участие в акции оппозиции может грозить административная и уголовная ответственность.

Призывы принять участие в голосовании 17 марта в 12:00 в соцсетях и мессенджерах ранее публиковали соратники оппозиционера Алексея Навального. Они назвали такую акцию «Полдень против Путина».