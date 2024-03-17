Более полусотни человек задержаны в шестнадцати городах России 17 марта — в последний день президентских выборов, сообщает правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо»*. Больше всего — 26 человек — задержаны в Казани, минимум 14 — в Москве. Некоторые задержания предположительно связаны с упоминанием оппозиционера Алексея Навального, месяц назад умершего в ямальской колонии.

По состоянию на 15:00 мск, как сообщает проект, были задержаны как минимум 65 человек. Помимо Казани и Москвы, сообщается о задержанных в таких городах как Санкт-Петербург, Волгоград, Челябинск, Рязань, Петрозаводск, Уфа, Балаково, Барнаул, Кострома, Новокуйбышевск, Череповец, Серпухов, Киров и Иркутск.

Санкт-Петербург

В Петербурге у избирательного участка в здании школы № 222 на Невском проспекте задержали корреспондента «Фонтанки», который, по сообщению самого издания, «не успел даже зайти внутрь». Глава УИК написал заявление о том, что журналист якобы размахивал руками, нецензурно выражался и приставал к окружающим, «чем нарушил избирательное право других граждан».

После голосования в Петербурге задержали активиста Виталия Иоффе, сообщил его адвокат от «ОВД-Инфо»* Сергей Подольский. Иоффе в полдень пришел на избирательный участок и написал на бюллетене фразу «будьте вы все прокляты», после чего его был задержан возле метро «Василеостровская».

На выходе из дома задержали многодетную петербурженку, активистку Анастасию Кузнецову, ей вменяют мелкое хулиганство (из-за чего — не пояснили), о чем она сама сообщила «ОВД-Инфо»*. Ждавшие Кузнецову полицейские сказали, что на нее якобы написали заявление из-за нарушения общественного порядка.

Кроме того, на избирательном участке задержали жительниц Петербурга Миллу Набиеву и Александру Чирятьеву, их доставили в отдел полиции. На Чирятьеву из-за написанной на бюллетене фразы «Нет ***** [военному конфликту]» составили протокол по статье о дискредитации армии. Набиеву отпустили после взятия отпечатков пальцев.

Москва и область

В Москве из-за футболки с надписью «Навальный» задержали члена УИК с правом решающего голоса Вячеслава Голикова, пишет «ОВД-Инфо»*. Сперва от него требовали переодеться, но потом, когда он это сделал, полицейские повезли его в ОВД «Басманный».

Из-за надписи «Нет ***** [военному конфликту]» на бюллетене была задержана Эльмира Якупова, ее отвезли в отдел МВД по району Строгино. Утверждается, что «у задержанной отобрали телефон».

В полдень в столичном парке рядом с избирательным участком задержали Людмилу Зорину и доставили в отдел полиции по Гагаринскому району, о чем правозащитному проекту сообщила ее подруга. На женщину якобы «кричали» и «запугивали» ее, причину задержания не объяснили, а позже отпустили без составления протокола, сделав копию паспорта.

На избирательном участке в Домодедово задержали Марину Степанову, на которую составили протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции, о чем она сама сообщила «ОВД-Инфо»*. Степанову доставили в отдел полиции, она была с четырехлетним ребенком, которого оттуда забрал отец.

Протокол по «митинговой» статье составили на задержанную на избирательном участке москвичку Елену Кондратенко, рассказала «ОВД-Инфо»* ее дочь. Женщину задержали из-за того, что ее «идентифицировали видеокамеры во время возложения цветов к мемориалу репрессированным в феврале», утверждается в публикации.

Помимо того, на одном из избирательных участков в Москве задержали мужчину якобы из-за футболки с надписью «Пути творчества», сообщил «ОВД-Инфо»* его знакомый. В аналогичной ситуации, по данным проекта, оказался избиратель, пришедший голосовать в шарфе с цитатой из романа Джорджа Оруэлла.

Другие города

В Новокуйбышевске из-за записки «экстремистского содержания» в кабинке для голосования задержали местную жительницу Аллу Фадееву. Сама она утверждает, что не приносила записку на участок. Полицейские отказываются назвать статью, по которой задержали Фадееву, и при этом якобы «грозят снять отпечатки пальцев и провести осмотр ее жилища», пишет «ОВД-Инфо»*.

В Казани сотрудники Центра «Э» и уголовного розыска задержали на выходе из дома активистку Зульфию Ситдикову, которой ранее вручили предостережение от участия в массовой несогласованной акции, не уточняя, о какой акции идет речь.

На избирательном участке в Уфе из-за попытки бросить в урну фото Алексея Навального задержали Булата Халикова, который сам рассказал правозащитному проекту о своем задержании. Что именно ему вменяют, пока неизвестно. «Член УИК угрожал Халикову уголовной статьей о воспрепятствовании работе избирательных комиссий», — утверждает «ОВД-Инфо».

В Волгограде полиция «по ориентировке задержала троих человек на подходе к избирательному участку», всех их везут в отдел полиции. Минимум троих человек задержали по пути к избирательным участкам и в Рязани, пишет «ОВД-Инфо»*. Речь идет об Александре Бехтольде, Михаиле Шестакове и Дмитрии Ежове — якобы двое из них ранее участвовали «в различных акциях и в наблюдении за выборами».

Якобы из-за прихода на избирательный участок к полудню был задержан житель Казани Александр Ширшов; утверждается, что «помимо него в автозаке находились еще более 20 людей». Позже Ширшова и задержанных вместе с ним отпустили из автозака без протоколов, не довозя до отдела.

В Череповце при попытке вынести бюллетень с участка задержали Владимира Бурова, которому «грозят составить протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции». Сам Буров в беседе с «ОВД-Инфо»* заявил, что при задержании полицейские якобы применили к нему силу.

Проживающие за рубежом представители российской оппозиции ранее призывали противников действующего руководства страны единовременно прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта. Из-за этого некоторые телеграм-каналы начали писать, что в очередях на голосование стоят именно оппозиционно настроенные граждане. Высокопоставленный источник в федеральном правительстве заявил RTVI, что приравнивание всех участников очередей к оппозиции может быть нарушением закона. По его словам, «неуважительно» связывать эти очереди с акциями протеста.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов