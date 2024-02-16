Оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии на 48-м году жизни, сообщает Управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении УФСИН.

Источник RT сообщает, что у оппозиционера оторвался тромб.

Адвокат Навального Леонид Соловьев сказал «Новой газете», что по решению его семьи он ничего не комментирует.

«Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у него нет данных о причинах смерти Навального.

«Должны выяснить медики», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не нужно. Также Песков заявил, что о смерти Навального было доложено президенту России Владимиру Путину.

Навальный находился в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд в августе 2023 года приговорил политика к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным в финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

Приговор осудили зарубежные и международные политики и организации — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытается заставить Навального замолчать».

Изначально Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что Навальный находился в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Соратник оппозиционера Леонид Волков* писал в телеграм-канале, что до колонии, где отбывает наказание Навальный, «практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма слать». По его словам, «это максимально возможный уровень изоляции от мира — для чего все и затевалось».

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

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