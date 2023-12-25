Оппозиционер Алексей Навальный, местонахождение которого было неизвестно на протяжении 20 дней, находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш*.

«Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — отметила она в соцсети X (бывший Twitter).

Соратник оппозиционера Леонид Волков* написал в своем телеграм-канале, что до колонии, где находится Навальный, «практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма слать». По его словам, «это максимально возможный уровень изоляции от мира — для чего все и затевалось».

«Мы отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали каждое СИЗО, порой неоднократно. И это лишь малая часть всего, что мы делали. Старались исключить как можно больше колоний и СИЗО. Проводили не только юридическую работу», — отметил в своем телеграм-канале экс-директор созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Иван Жданов*.

По его мнению, «с самого начала было ясно», что Навального «хотят изолировать, особенно перед выборами».

Исправительную колонию № 3 «Полярный волк» Жданов* назвал «одной из самых северных и отдаленных колоний вообще», добавив, что «условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты». Добраться туда «очень сложно», систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom там нет, отметил он.

«Новая газета» в 2006 году писала, что ИК-3 «всегда функционировала как колония для особо опасных рецидивистов». В этой колонии некогда отбывал часть тюремного срока Платон Лебедев, соучредитель банка МЕНАТЕП и один из фигурантов «дела ЮКОСа».

Навальный находится в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд в августе приговорил политика к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным в финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

Приговор осудили зарубежные и международные политики и организации — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытается заставить Навального замолчать».

11 декабря адвокату Навального сообщили, что политик больше не числится в колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области (ИК-6), где он находился с июня 2022 года. С тех пор точной информации о местонахождении оппозиционера не сообщалось, его соратники отмечали, что так долго Навального «не скрывали никогда».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** ликвидированный иноагент; организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена