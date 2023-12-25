О местонахождении российского оппозиционера Алексея Навального нет достоверной информации уже 20 дней. Судьбой политика на фоне его пропажи интересуются не только в России, но и в США. Известно лишь, что Навального вывезли из Владимирской области в другой регион. По наиболее распространенной версии, оппозиционера этапируют в колонию особого режима. Однако высказываются и другие предположения касательно его многодневного отсутствия. Подробнее о возможных причинах исчезновения Навального — в материале RTVI.

ФСИН утверждает, что не знает о местонахождении Навального

Последний раз Навальный выходил на связь 28 ноября. Тогда он, находясь в ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области, дистанционно принял участие в судебном заседании по одному из своих исков. На всех последующих заседаниях оппозиционер отсутствовал. Сначала в колонии ссылались на невозможность подключить Навального к видео-конференц-связи (ВКС) из-за отсутствия электричества после аварии. Позже представители ФСИН сообщили, что оппозиционер убыл из колонии „для отбывания наказания“.

21 декабря Навального в очередной раз не подключили к ВКС для участия в рассмотрении апелляции политика во Владимирском областном суде, передает SotaVision*. На вопрос судьи о том, куда убыл политик, представитель ФСИН Артем Крылов заявил, что «и у ФКУ ИК-6, и у ФСИН по Владимирской области на сегодняшний день отсутствует информация о местонахождении Алексея Навального». Суд запросил у ведомства информацию о месте, в котором будет дальше отбывать наказание оппозиционер, и перенес заседание на 11 января 2024 года.

Глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова* в эфире YouTube-канала «Ходорковский* LIVE» назвала отсутствие у ФСИН данных о местонахождении Навального «абсолютно удивительным, уникальным случаем». По ее словам, тюремное ведомство обязано предоставить суду по его запросу информацию о том, где находится оппозиционер. «Достаточно бумажки, телефонограммы», — добавила она.

Соратники Навального говорят, что так долго его «не скрывали никогда»

Местонахождение Навального не могут установить и его адвокаты, и соратники. В соцсетях команды политика говорится, что так долго его «не скрывали никогда».

В интервью немецкому телеканалу ZDF пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш* заявила, что за любую достоверную информацию о местонахождении политика объявлена награда.

«Мы все еще надеемся, что кто-нибудь сможет дать нам информацию. <…> Чаще всего, когда заключенного этапируют, другие заключенные хоть что-то да замечают. Часто есть охранники, которые что-то видят», — отметила она.

Ярмыш* выразила мнение, что Навального намеренно изолируют накануне президентских выборов, чтобы у него не было возможности делать «какие-либо заявления».

Судьбой Навального интересуются в Вашингтоне

США «глубоко обеспокоены» судьбой Навального, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы еще раз призываем к его немедленному освобождению и прекращению продолжающихся репрессий против независимых голосов в России», — написал он.

Телеграм-канал Brief отмечает, что заявление Блинкена «фактически снимает вопрос о возможной подготовки обмена Навального».

О возможности включения Навального в сделку по многостороннему обмену задержанных на Западе россиян на арестованных в России иностранцев сообщила в сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Госдеп США в комментарии RTVI отказался раскрывать конкретные детали переговорного процесса. В Кремле в 2021 году допускали, что обмен Навального возможен в случае, «если вдруг выяснится, что он гражданин Соединенных Штатов Америки» и работает на американские спецслужбы.

Политолог Сергей Марков допустил, что в ближайшее время Навальный «обнаружится в Германии». Он предположил, что «идут переговоры об обязательствах Навального после помилования».

«Просто так отпустят Навального? Вряд ли. Обменяют, наверное, на наших летчиков или разведчиков», — написал Марков в своем телеграм-канале.

«Насильственное исчезновение»

Экс-лидер незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов* во время трансляции на своем YouTube-канале заявил, что многодневное отсутствие Навального в публичном поле «говорит о том, что произошло что-то страшное, потому что просто так люди на такой большой отрезок времени не пропадают».

Глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова* в эфире YouTube-канала «Ходорковский* LIVE» заявила, что с Навальным происходит «гораздо больше странностей, чем с любым другим заключенным в России». Она пояснила, что после вынесения августовского приговора по «экстремистскому делу» он «должен был убыть на этап» в течение десяти дней после его вступления в силу (согласно приговору, оппозиционера приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима).

«Почему это было не сделано, неизвестно. И Алексей еще четыре месяца был на месте. На самом деле, это было очень и очень странно», — сказала Романова*.

По ее словам, встретить Навального на этапе очень сложно, потому что такие заключенные этапируются отдельно ото всех.

«По моему радио тюремному рассказали, что Алексею стало плохо в дороге, у него что-то стало с сахаром. Я не знаю что: низко, высоко… Потому что эскулапов поблизости не было. Были заключенные, которые сказали, что, кажется, что-то с сахаром», — отметила Романова*.

Как указала Кира Ярмыш*, юридически в России нет никаких ограничений касательно того, сколько может длиться этапирование заключенного из одной тюрьмы в другую. Эксперты рассказали Русской службе «Би-би-си», что у ведомств нет обязательств информировать о том, куда заключенный перемещается.

«Нормы не говорят о том, что это должно быть скрыто, но указывают на отсутствие информирования по соображениям безопасности. <…> По большому счету, такие состояния в международном праве называются «насильственным исчезновением“ — человек находится в изоляции с высокими рисками любого произвола и без какой-либо возможности пожаловаться на эти действия и даже сообщить о них», — заявила руководитель правозащитного фонда „Общественный вердикт»* Наталья Таубина.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с RTVI допускала, что Навального, «вероятно, везут далеко». Как уточнила правозащитница, что в России небольшое количество колоний особого режима, абсолютное большинство из них «располагается в таких суровых краях, в отдалении от Москвы».

Меркачева указывала, что ситуации, при которых местонахождение арестанта «на этапе» остается неизвестным, продиктованы особой логистикой таких перевозок. Таубина отметила, что этапирование может длиться неделями, а то и месяцами.

Комментируя сообщения о местонахождении Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют «ни возможностей, ни прав, ни желания отслеживать судьбы тех заключенных, которые отбывают сроки по решению суда».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов