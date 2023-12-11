Алексей Навальный больше не числится в колонии №6 в поселке Мелехово (Владимирская область). Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш*. Ранее она заявляла, что соратники не могут связаться с ним последние шесть дней.

«Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются», — написала она.

В ИК-7 во Владимирской области — колонии особого режима, куда могли перевезти Навального, — адвокату также сообщили, что Навального у них нет, рассказала Ярмыш*. «Где Алексей, по-прежнему неизвестно», — добавила она.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с RTVI заявила, что Навального могли вывезти в колонию особого режима. «Надо смотреть в пределах того же региона, где и был, или же в близлежащих. Скорее всего это будет так. Потому что они прекрасно понимают, что, если его отправят далеко, адвокаты обратятся в суд, потому что закон сегодня предусматривает возможность отбытия наказания недалеко от места проживания или проживания близких», — объяснила Меркачева.

При этом она подчеркнула, что о том, куда переводят заключенных, ей не отчитываются, в том числе в связи с тем, что «сам процесс этапа держится в тайне».

«ФСИН не имеет права эти данные разглашать. Одно дело, когда мы знаем точно, что он там, он об этом заявил или его адвокаты заявили, это одна история, можно уточнить его состояние, если вдруг появилась информация, что он умирает или еще что-то. А спрашивать, куда этапировали, нельзя, потому что сам процесс этапа держится в тайне», — указала член СПЧ.

Меркачева добавила, что адвокатам обязаны сообщить о местонахождении заключенного по прибытии.

Уголовные дела Навального

Алексей Навальный находился в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области с февраля 2021 года — тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В сентябре 2023 года оппозиционер рассказал, что его перевели на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — «самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов».

В августе Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным по делу о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. С критикой приговора выступили многочисленные политики и организации за пределами России — в частности, в ООН призвали российские власти к «немедленному прекращению нарушений прав» оппозиционера и его освобождению.

1 декабря против Навального возбудили новое уголовное дело о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (ч. 2 ст. 214 УК).

11 декабря Навального не подключили к заседанию суда по видеосвязи. Аналогичная ситуация произошла и 8 декабря. Ярмыш* отметила, что в колонии ей объяснили это тем, что с 7 декабря там не могут починить электричество. Кроме того, на прошлой неделе к политику не пускали адвоката.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов