Против российского оппозиционного политика Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — на этот раз о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале оппозиционера.

«Уж не знаю даже, каким словом назвать мои очередные новости. Грустные, смешные или абсурдные», — отметил Навальный.

По его словам, ему принесли письма, из которых «изъяты цензурой» письма от жены и документы от адвоката. На вопрос «а что есть?» было предложено прочитать письмо от следователя.

«Разворачиваю письмо из ГСУ СК: “Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. 2 эпизода”», — сказано в сообщении политика.

Навальный резюмировал, что против него «реально раз в 3 месяца возбуждают новое уголовное дело». По его словам, «никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью».

«Что такое статья 214 — понятия не имею, а посмотреть негде. Вы об этом узнаете раньше меня», — добавил он.

Он предложил считать новое уголовное дело «как говорят ученые, положительной обратной связью». «Раз [российским властям] не нравится что-то из того, что я (мы) делаю, значит, делаю правильно», — убежден Навальный.

«Фигурант 14 уголовных дел»

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* в социальной сети X (бывший Twitter) написала, что «Алексей Навальный — фигурант 14-ти уголовных дел». Она привела «краткий гид по тем делам, суды по которым еще впереди».

«Оправдание терроризма — до 35 лет колонии. Подробностей этого дела мы пока не знаем, оно находится на стадии следствия. <…> Дело о дезорганизации работы колонии — до 5 лет. Мы не знаем, в каком статусе это дело. <…> Дело о вандализме — до 4,5 лет. Алексею вменяют целых 2 эпизода вандализма, “совершенных группой лиц”», — написала Ярмыш*.

Она подчеркнула, что «суммарно Алексей может получить не больше 35 лет, поэтому новые дела возбуждаются не для сроков (терроризм стоит их всех)». По мнению Ярмыш*, «очевидно, это единственный ответ, который власть умеет давать на любые действия Алексея».

«Впереди выборы, и он про них пишет? Вот новое уголовное дело», — сказано в сообщении Ярмыш*.

Навальный в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Сейчас оппозиционер находится в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области. В сентябре он рассказал, что его из-за якобы «неисправимости» перевели на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — это «самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов».

В августе Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным в финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

С критикой приговора выступили многочисленные политики и организации за пределами России — в частности, в ООН призвали российские власти к «немедленному прекращению нарушений прав» Навального и его освобождению. В Вашингтоне заявили, что «уже много лет Кремль пытается заставить Навального замолчать».

В октябре арестовали адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. По данным Ивана Жданова*, соратника оппозиционера, следствие считает, что они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным». Навальный назвал преследование адвокатов «демонстративно незаконным».

* внесена Минюстом в реестр иноагентов