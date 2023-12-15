Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявило в суде об «убытии» оппозиционера Алексея Навального из исправительной колонии №6 во Владимирской области. Об этом сообщил в соцсети X (бывшем Twitter) соратник политика юрист Вячеслав Гимади.

«В суде зачитали информацию УФСИН, что Навальный убыл из ИК-6 за пределы Владимирской области. Куда конкретно и где он сейчас, фсиновцы не говорят», ― пишет Гимади.

Адвокату Навального заявили в суде, что политик «убыл» якобы еще 11 декабря, но «куда именно ― неизвестно», написала в Х пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш*. Она напомнила, что адвокаты не видели Навального с 6 декабря.

Справка от УФСИН по Владимирской области была датирована 12 декабря, утверждает SOTAvision*. В ней говорится, что Навальный убыл из ИК-6 «в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года». Речь идет о приговоре по делу о создании экстремистского сообщества и финансировании экстремизма, по которому Навальный получил 19 лет колонии особого режима.

Заседание суда перенесли на 18 декабря «до выяснения местонахождения Навального», пишет SOTAvision*.

В Кремле заявили, что не отслеживают местонахождение оппозиционера.

«Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», ― сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

«Исчезновение» Навального из владимирской колонии

8 и 11 декабря Алексея Навального не подключили к заседанию суда по видеосвязи. По словам Ярмыш*, в колонии это объяснили тем, что с 7 декабря там не могут починить электричество. 11 декабря адвокату Навального сообщили, что политик больше не числится в ИК-6.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с RTVI предположила, что оппозиционера могли вывезти в колонию особого режима, но отметила, что ФСИН не имеет права разглашать данные об этапировании заключенных.

Адвокат Михаил Бирюков сообщил RTVI, что этап в колонию может длиться месяц, ― с остановками, пересадками и помещением в СИЗО по пути. В этих условиях «найти человека крайне сложно», отметил Бирюков.

Baza со ссылкой на источники утверждала, что Навального доставили в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вандализме. Соратник оппозиционера Иван Жданов* заявил, что команда Навального не смогла найти его в столичных следственных изоляторах.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов