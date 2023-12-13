Соратники оппозиционера Алексея Навального уже восьмой день не знают, где он находится. Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов** в соцсети X (экс-Twitter), команда политика проверила уже большую часть следственных изоляторов Москвы, но так и не смогла найти его.

В понедельник, 11 декабря, сторонники Навального рассказали, что сотрудники исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области сообщили адвокату оппозиционера, что он больше не числится в учреждении, при этом защитнику отказались говорить, куда перевели политика. Перед этим к Навальному перестали пускать его защитника, а самого оппозиционера перестали подключать к заседаниям суда по видеосвязи.

Во вторник, 12 декабря, телеграм-канал Baza написал, что оппозиционера этапировали в Москву «для проведения следственных действий» по новому уголовному делу, предположительно, о вандализме — о возбуждении дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды») сам Навальный сообщал 1 декабря.

«Версия «Базы» о том, что Алексей в Москве и с ним проводятся следственные действия, не нашла подтверждения. Следственные действия не проводят без адвокатов. Все следственные действия и так проходили во Владимире. 8 дней мы не знаем, где Алексей Навальный», — написал Жданов**.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш** в свою очередь отметила, что помимо этого «появились слухи», что Навальный якобы находится «под наблюдением врачей».

«Этим слухам мы не верим, и подтверждения им у нас нет. Алексей уже три года не получает никакой медицинской помощи, даже в посещении стоматолога ему отказывают уже больше года», — отметила она.

Уголовные дела Навального

Навальный в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области с февраля 2021 года — тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В сентябре 2023 года оппозиционер рассказал, что его перевели на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — «самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов».

В августе Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным по делу о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. С критикой приговора выступили многочисленные политики и организации за пределами России — в частности, в ООН призвали российские власти к «немедленному прекращению нарушений прав» оппозиционера и его освобождению.

В октябре арестовали адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Как утверждает Иван Жданов*, следствие считает, что защитники «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества» и оппозиционером. Навальный назвал преследование адвокатов «демонстративно незаконным».

1 декабря против Навального возбудили новое уголовное дело о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (ч. 2 ст. 214 УК).

* внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена

** внесены Минюстом в реестр иноагентов