Оппозиционера Алексея Навального из исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. Ранее соратники политика сообщали, что он уже неделю не выходит на связь.

По информации Baza, речь идет о следственных действиях по делу о вандализме — 1 декабря Навальный сообщил, что против него заведено уголовное дело по соответствующей статье (ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»). Официально эта информация не подтверждена.

Другие источники телеграм-канала подтверждают информацию об этапировании оппозиционера из владимирской колонии, однако допускают, что из Москвы Навального могут отправить в другое место.

Соратники Навального 11 декабря рассказали, что политик больше не числится во владимирской колонии №6. В этот же день оппозиционера не подключили к заседанию суда по видеосвязи. Аналогичная ситуация произошла и 8 декабря. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* отметила, что в колонии ей объяснили это тем, что с 7 декабря там не могут починить электричество. Кроме того, на прошлой неделе к Навальному не пускали адвоката.

Уголовные дела Навального

Алексей Навальный находился в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области с февраля 2021 года — тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В сентябре 2023 года оппозиционер рассказал, что его перевели на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — «самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов».

В августе Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным по делу о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. С критикой приговора выступили многочисленные политики и организации за пределами России — в частности, в ООН призвали российские власти к «немедленному прекращению нарушений прав» оппозиционера и его освобождению.

1 декабря против Навального возбудили новое уголовное дело о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов