Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный вошел в рейтинг политиков уходящего года по мнению россиян — его упомянули 2% респондентов. Столько же опрошенных назвали имена заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам, задавая соответствующий вопрос, предлагали назвать до трех имен. В итоговый рейтинг попали политики, набравшие более 2%.

Помимо Навального, Медведева и Собянина двухпроцентный барьер преодолели спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и умерший в 2022 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Список возглавил президент России Владимир Путин, которого политиком года назвали 55% респондентов. В тройку лидеров вошли также премьер-министр Михаил Мишустин (21%) и глава МИД России Сергей Лавров (16%), на четвертом месте оказался министр обороны Сергей Шойгу (4%).

Навальный и его сторонники резко критикуют власти России и выступают против военной операции на территории Украины. В опубликованном в январе рейтинге политиков 2022 года имя оппозиционера не фигурировало.

Навальный находится в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд в августе приговорил политика к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным в финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

С критикой приговора выступили многочисленные политики и организации за пределами России — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав Навального и его освобождению, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытается заставить Навального замолчать».

11 декабря адвокату Навального сообщили, что политик больше не числится в колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области (ИК-6), где он находился с июня 2022 года. С тех пор достоверной информации о местонахождении оппозиционера не появлялось.