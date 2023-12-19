Российские суды приостановили рассмотрение исков осужденного оппозиционера Алексея Навального до «установления местонахождения». Соратники и адвокаты политика бьют тревогу — о его местонахождении нет достоверной информации уже две недели. Что известно об исчезновении Навального — в материале RTVI.

Издание «Агентство»* отмечает, что речь идет о самом продолжительном исчезновении оппозиционера в системе ФСИН за время его заключения: до этого он пропадал максимум на шесть дней. Последний пост Навального был опубликован в его телеграм-канале 7 декабря, публикация посвящена президентским выборам 2024 года.

Суды откладываются из-за неявки

С 6 декабря Навального не подключали по видеосвязи на заседаниях суда, а его адвокатам и соратникам не сообщали, где он находится. Последний раз оппозиционер появлялся на судебном заседании по видеосвязи 28 ноября. С 30 ноября на всех заседаниях колония не могла подключить политика к видео-конференц-связи. По словам его соратников, в колонии это объяснили тем, что произошла «авария» и нет электричества.

18 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владимирского областного суда сообщил, что заседания по искам Навального отложили на 11 и 16 января по причине невозможности организовать с ним видео-конференц-связь.

«Судом направлены запросы в управление Федеральной службы исполнения наказаний, ждем ответа», — рассказали агентству в суде.

В сентябре 2023 года Навальный рассказал, что его перевели на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — «самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов».

Как передает SotaVision*, в трех судах, где 18 декабря должны были пройти иски по жалобам Навального (Октябрьский районный суд, Владимирский областной суд и Ковровский городской суд), представители ФСИН не смогли ответить на вопросы судей о местонахождении оппозиционера.

Защита Навального просила судью Октябрьского районного суда Анну Веселову отложить процессы по жалобам Навального, а не приостанавливать их, чтобы суд мог запросить у ФСИН новые данные о местонахождении политика. Однако Веселова приняла решение о приостановке судебного производства.

«Если у вас появится информация [о местонахождении Навального] — сообщайте», — сказала судья.

В телеграм-канале «Команда Навального» также указывается, что судья должна была «обеспечить явку истца», а не останавливать рассмотрение.

«Фсиновцы принесли справку, что Навального нет в ИК-6. Дату, когда именно его увезли, представители ФСИН „не знают“, куда увезли — тоже. На вопрос судьи „Зачем убыл“ ответили „Для отбывания наказания“», — говорится в публикации.

«Агентство»* отмечает, что после того, как Навального заключили под стражу, его соратники и адвокаты трижды сталкивались с ситуацией, когда не могли связаться с политиком. Каждый раз это было вызвано этапированием к новому месту содержания: В 2021 году во время этапа из московского СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области сторонники не могли связаться с Навальным на протяжении шести дней — с 25 февраля по 3 марта.

Во время этапирования из СИЗО «Кольчугино» к месту отбывания срока в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области сторонники не имели контакта с политиком три дня, с 12 по 15 марта 2021 года.

Летом 2022 года во время этапирования из Покрова в ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области связь с Навальным отсутствовала в течение суток.

Вывезли из колонии

11 декабря адвокату Навального сообщили, что политик больше не числится в колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области (ИК-6), где он находился с июня 2022 года (в заключении он находится с февраля 2021 года, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный). В справке ФСИН от 12 декабря говорится, что оппозиционера этапировали из ИК-6 в исправительное учреждение, которое находится «за пределами» региона, в соответствии со вступившим в силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года.

Речь идет о приговоре по делу о создании экстремистского сообщества и финансировании экстремизма, по которому Навальный получил 19 лет колонии особого режима. В марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

О переводе в какое именно учреждение идет речь, во ФСИН не уточнили. Во владимирской колонии особого режима (ИК-7) адвокату сообщили, что Навального у них нет, рассказала Ярмыш*.

«Убыл на этап»

По информации телеграм-канала BRIEF, Навальный «убыл на этап». Аналогичное предположение в разговоре с RTVI высказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, Навального могли вывезти в колонию особого режима, при этом ФСИН не имеет права разглашать данные об этапировании заключенных.

«Надо смотреть в пределах того же региона, где и был, или же в близлежащих. Скорее всего это будет так. Потому что они прекрасно понимают, что, если его отправят далеко, адвокаты обратятся в суд, потому что закон сегодня предусматривает возможность отбытия наказания недалеко от места проживания или проживания близких», — объяснила правозащитница.

Меркачева допустила, что Навального, «вероятно, везут далеко». Она пояснила, что в России небольшое количество колонии особого режима, и абсолютное большинство из них «располагается в таких суровых краях, в отдалении от Москвы».

Адвокат Михаил Бирюков говорил RTVI, что этап в колонию может длиться месяц, ― с остановками, пересадками и помещением в СИЗО по пути. В этих условиях «найти человека крайне сложно». По словам Меркачевой, такая логистика объясняется особым подбором поездов: вагоны с заключенными цепляются не к каждому пассажирскому составу.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, по пути из одной колонии в другую заключенный может побывать в нескольких пересыльных тюрьмах. На время этапа осужденный фактически «исчезает без защиты и общественного контроля», отмечает издание.

«По правилам этапирования заключенный узнает о своем переводе в другое учреждение в последний момент. Его родственникам ФСИН обязана сообщить о его местонахождении только после того, как заключенный приедет в конечную точку. <…> Уведомление о переводе в новое учреждение ФСИН может отправить родственникам по почте, и оно может идти сколько угодно долго. На запросы адвокатов и родственников о местонахождении заключенного ФСИН во время этапа не отвечает», — пишет Русская служба Би-би-си.

ФСИН настаивает на том, что информация о маршрутах и сроках этапирования составляет государственную тайну, отметил адвокат Евгений Смирнов. «Закон предусматривает единственную обязанность для системы — в течении 10 суток с прибытия заключенного в конечную точку уведомить родственников. Зачастую — письмом», — добавил он.

Куда еще могли вывезти Навального

Телеграм-канал Baza без ссылки на источник писал, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. Официально эта информация не была подтверждена.

Соратники Навального проверили большую часть московских следственных изоляторов, но не нашли там политика. По словам Ярмыш*, юристы ФБК** сделали запросы в более чем 200 СИЗО по всей стране и ожидают ответа.

1 декабря в телеграм-канале Навального появилось сообщение, что против Навального возбуждено новое уголовное дело — о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК), максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

Глава фонда «Русь Сидящая»*, правозащитница Ольга Романова* написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta***), что Навальный может находиться в больнице «Владимирского централа». По данным правозащитницы, у политика проблемы с сахаром.

«Это вообще ни разу [не] 100% инфа, по-прежнему призываю заключенных, адвокатов, служивых тихонько писать в личку», — уточнила Романова*.

Кроме того, издание SOTA 15 декабря обратило внимание на распространившееся в Сети сообщение о якобы самоубийстве Навального в тюрьме. В частности, его без ссылки на источник опубликовал телеграм-канал журналиста Алексея Невзорова*.

«В действительности, источником вброса послужили анонимные письма, разосланные утром ряду СМИ с адреса greyzone_w@proton. me (адрес почты отсылает к названию канала «Вагнера» GREY ZONE). <…> Достоверность анонимного сообщения можно оценить как крайне низкую», — отметила SOTA.

Что говорят власти

Комментируя сообщения о местонахождении Навального, в Кремле заявили, что не имеют «ни возможностей, ни прав, ни желания отслеживать судьбы тех заключенных, которые отбывают сроки по решению суда».

В то же время Комитет по правам человека ООН потребовал от властей России предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Навального, сообщила глава ФБК** Мария Певчих* в соцсети X (бывший Twitter). Помимо этого, ООН потребовала в срочном порядке допустить к оппозиционеру адвокатов. Ответ на письмо организации нужно дать не позднее 18 июня, следует из документа.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов

**внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена

***деятельность компании Meta по реализации Facebook признана в России экстремистской и запрещена на территории России