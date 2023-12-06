Росфинмониторинг внес изменения в свой реестр и отредактировал данные о политике Алексее Навальном и его соратниках — Леониде Волкове*, Иване Жданове* и Анне Бирюковой*. Соответствующие поправки были внесены 6 декабря — информация об этом появилась на сайте федеральной службы.

Возле имен Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова*, директора Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК**) Ивана Жданова* и главы социальной службы ФБК** Анны Бирюковой* появились пометки в виде звездочек (*), которыми обозначают организации и физические лица, причастные к терроризму.

Навальный, Волков* и Жданов* были включены в реестр Росфинмониторинга в январе 2022 года. Тогда их внесли в список как причастных «к терроризму и экстремистской деятельности». Согласно закону, банки должны приостановить обслуживание счетов лиц из этого списка и заморозить средства на их счетах.

В 2021 году МВД России объявило в розыск Ивана Жданова* и Леонида Волкова*. На фоне уголовного преследования оба оппозиционера уехали из страны. Позднее ФСБ заявила, что обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарья Трепова совершила подрыв из-за призывов ФБК**. Жданов* отверг причастность организации к убийству военкора.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер Z фронт». Во время мероприятия взорвалась статуэтка, которую военкору передала Дарья Трепова. В результате взрыва пострадали более 40 человек. Трепову задержали и арестовали в рамках дела о теракте (ст. 205 УК, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы). В ФСБ заявили, что убийство Татарского организовали украинские спецслужбы. По данным Mash, в статуэтке мог находиться гексоген.

Уголовные дела Навального

Навальный в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области с февраля 2021 года — тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В сентябре 2023 года оппозиционер рассказал, что его перевели на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — «самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов».

В августе Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным по делу о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. С критикой приговора выступили многочисленные политики и организации за пределами России — в частности, в ООН призвали российские власти к «немедленному прекращению нарушений прав» оппозиционера и его освобождению.

В октябре арестовали адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Как утверждает Иван Жданов*, следствие считает, что защитники «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества» и оппозиционером. Навальный назвал преследование адвокатов «демонстративно незаконным».

1 декабря против Навального возбудили новое уголовное дело о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (ч. 2 ст. 214 УК).

* внесен(а) Минюстом России в реестр иностранных агентов

** внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена