Оппозиционер Алексей Навальный скорее всего, находится сейчас в этапе, его везут в колонию особого режима, где он будет отбывать наказание. Об этом «Инфо24» сказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, политика отправили в одну из самых отдаленных от Москвы колоний особого режима.

«Да, я думаю, что его везут именно в колонию особого режима. На самом деле они у нас немногочисленные и абсолютное большинство этих колоний располагается в таких суровых краях, в отдалении от Москвы. Вероятно, везут далеко», — предположила Меркачева.

Правозащитница также отметила, что в России длительные этапы совсем не редкость и заключенных могут перемещать неделями даже на относительно небольшое расстояние. По ее словам, такая логистика объясняется тем, что специально подбираются поезда, вагоны с заключенными цепляются не к каждому пассажирскому составу.

«Еще нужно собрать вагон, с одним заключенным его не повезут. Все это приводит к тому, что очень длительные этапы. Видимо, то же самое происходит с Алексеем Навальным», — добавила Меркачева.

8 и 11 декабря Навального не подключили к заседанию суда по видеосвязи. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш*, в колонии это объяснили тем, что с 7 декабря там не могут починить электричество. 11 декабря адвокату оппозиционера сообщили, что политик больше не числится в ИК-6.

Ева Меркачева в разговоре с RTVI тогда также предположила, что оппозиционера могли вывезти в колонию особого режима, но отметила, что ФСИН не имеет права разглашать данные об этапировании заключенных.

Адвокат Михаил Бирюков пояснил RTVI, что этап в колонию может длиться месяц, ― с остановками, пересадками и помещением в СИЗО по пути. В этих условиях «найти человека крайне сложно», отметил Бирюков.

18 декабря соратники Навального сообщили, что суды приостановили рассмотрение связанных с ним дел до установления его местонахождения.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов