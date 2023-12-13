Находясь в исправительном учреждении оппозиционер Алексей Навальный постоянно испытывает систему, а также «провоцирует сотрудников», которые ведут себя в рамках закона. Об этом в интервью RTVI заявил член Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Местонахождение Навального

После публикаций об «исчезновении» Алексея Навального из колонии №6 во Владимирской области, телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил о его этапировании в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу. Официального подтверждения этой информации не было.

Комментируя отсутствие данных о местонахождении оппозиционера после отбытия из колонии, Мельников пояснил, что информация о том, куда доставляют заключенных, не сообщается во время этапирования.

«Я видел многие сообщения о том, что так поступают только в отношении Навального, — нет, это обычная практика. Есть у нее определенные минусы, есть определенные аргументы, почему это так производится, потому что подразумевается еще с давних времен, что во время этапа могут произойти разные вещи, поэтому этап держится в секрете», — сказал он.

Правозащитник также отметил, что при наличии соответствующих возможностей Навальный должен будет отбывать свое наказание в пределах Центрального федерального округа.

«Все подозревают, что это может быть одна из владимирских колоний, я не помню ее номер, есть у них колония особого режима. Вполне допускаю, что так оно и может быть», — заявил он.

Условия содержания Навального

Коснувшись публикаций о том, что Навальный находится в более жестких условиях, чем другие заключенные, Мельников выразил уверенность в том, что в отношении оппозиционера не действует «какой-то особый правовой режим». Он также поделился своими впечатлениями от визита к Навальному в январе текущего года.

«Он постоянно испытывает систему, постоянно провоцирует сотрудников, и это было в т. ч. при нас. Сотрудники поступают с ним исключительно по закону, т. е. мы провели, посмотрели на действия сотрудников, посмотрели, как он с ними общается, и каких-либо нарушений в действиях сотрудников, даже в отношении того, что ему поселили вот этого гражданина, которого Навальный характеризует как „псих“, или второго гражданина, которого характеризует как „бездомного“ <…> — здесь нарушений никаких нет», — пояснил секретарь ОНК.

Мельников также назвал «не соответствующей реальности» ту модель штрафного изолятора, которую демонстрируют в Европе сторонники Навального (летом 2023 года копия ШИЗО, в которой сидит Алексей Навальный, была установлена напротив мэрии Вильнюса, с целью привлечения внимания международного сообщества к заключению оппозиционера — прим. RTVI):

«Я же тогда фотографию публиковал из колонии с Навальным, у нас есть возможность фотографировать те места, которые мы посещаем, и фотографировать осужденных с их согласия. Если вы посмотрите, это, собственно говоря, та самая камера, — она не похожа на то, что показывают в Европе».

Контакты Навального с внешним миром

Говоря о задержании адвокатов Навального, Мельников выразил уверенность в том, что любой гражданин должен иметь право на защиту, однако отметил, что адвокаты не должны осуществлять «функции по содействию в передаче информации, не связанной с материалами уголовного дела».

Член СПЧ также предположил, что Навальный может передавать своим сторонникам сообщения для публикации в соцсетях во время выездов в суд, когда заседание проходит не в закрытом режиме, через своих представителей защиты, а также с помощью сервиса «ФСИН-Письмо».

«Если в письме нет ничего, что противоречило бы установленной цензуре, то письма проходят. То есть как бы, насколько я помню, не должно быть описаний, не должно быть содержание письма связано с непосредственно уголовным делом того или иного подозреваемого, обвиняемого, ну и там не должно быть, естественно, каких-то материалов, указывающих на расположение, там планы колонии, фамилии сотрудников, если только эти письма не уходят в адрес Уполномоченного или прокуратуры, ну и иных вещей, которые в теории могут предполагать совершение какого-либо преступления», — объяснил он.

Уголовные дела Навального

Алексей Навальный был направлен в колонию строгого режима ИК-6 во Владимирской области в феврале 2021 года, после замены условного срока по делу о хищении средств «Ив Роше» на реальный. После признания Навального виновным в организации экстремистского сообщества и призывах к экстремизму, Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 19 годам колонии строгого режима.

В декабре стало известно, что в отношении Навального было возбуждено уголовное дело о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ).