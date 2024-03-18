Лидеры нескольких стран Латинской Америки и КНДР первыми поздравили действующего президента Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Из стран постсоветского пространства первым Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Подробности — в материале RTVI.

Рахмон назвал победу действующего президента России «уверенной».

«Результаты прошедшего голосования являются еще одним ярким подтверждением вашего высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом вашего государственного курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и укрепление ее международных позиций», ― говорится в телеграмме президента Таджикистана.

Рахмон пожелал Путину «крепкого здоровья и новых больших успехов» в реализации намеченных планов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил «ошеломляющую» победу Путина, а также выразил признание народу России «за его глубокую приверженность демократии, выраженную в его экстраординарном участии» в выборах.

«Единство российского народа и лидерство президента Путина являются основой суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также политической стабильности и глобальной безопасности», — говорится в официальном заявлении Мадуро, опубликованном в соцсети Х министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Президент Боливии Луис Арсе назвал победу действующего российского главы «сокрушительной». Это «подтверждает единство мужественного российского народа в его суверенитете и постоянном развитии», написал Арсе в соцсети Х.

Лидер Никарагуа Даниэль Ортега заявил о «триумфе» Владимира Путина, отметив, что выборы в России прошли «образцово и спокойно». Ортега назвал победу действующего российского президента «вкладом в необходимую стабильность человеческого сообщества, чтобы в лучших условиях продолжать создание будущего благополучия, науки, процветания, сотрудничества и солидарности».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил российскому коллеге «искренние поздравления» с переизбранием. По его мнению, это «является убедительным свидетельством признания российским народом его руководства».

Глава КНДР Ким Чен Ын передал поздравление Путину через посольство Северной Кореи в России, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). О содержании послания в сообщении не говорится.

В числе тех, кто поздравил действующего российского президента, также оказался папа Римский Франциск, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который общается с понтификом. По его словам, «папа Римский поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации». Пресс-служба Ватикана не публиковала официальное заявление на этот счет.

Выборы президента России проходили три дня ― с 15 по 17 марта. По результатам обработки 99,69% протоколов Владимир Путин набрал 87,31% голосов. Следом с большим отрывом идут кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3%), представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,83%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21%).