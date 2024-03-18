Явка на состоявшихся 15-17 марта выборах главы государства достигла 77,44% и стала рекордной за всю историю президентских кампаний в России, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на итоговом заседании. По ее словам, в голосовании приняли участие более 87,113 млн избирателей.

Памфилова уточнила, что официально итоги выборов будут подведены 21 марта, но участковые избирательные комиссии по стране уже завершили работу, и данные практически всех протоколов введены в государственную автоматизированную систему «Выборы».

Глава ЦИК отметила, что почти 10 млн человек голосовали по месту фактического нахождения, воспользовавшись системой «Мобильный избиратель» и возможностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Лидером по явке стала Чечня, где проголосовали 96,46% избирателей. Высокие показатели активности электората были зафиксированы также на Ямале, в Кемеровской области, Туве, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — во всех этих регионах явка перевалила за 90-процентную отметку. К 18:00 мск последнего дня голосования, 17 марта, участки посетили более половины избирателей, а в 25 регионах явка превысила 80%.

Предыдущий рекорд по явке на президентские выборы — 69% — был установлен в 2008 году, когда победу одержал Дмитрий Медведев. Столь высокой, как в 2024 году, явка была только на выборах президента РСФСР в 1991 году, когда на участки пришли 76,7% избирателей.

О том, что в Кремле рассчитывают улучшить показатели явки избирателей на президентские выборы, РБК сообщал со ссылкой на свои источники еще в марте 2023 года. «Коммерсантъ» тогда писал, что администрация президента разослала в регионы рекомендации, согласно которым общероссийский показатель явки на выборах-2024 должен превысить 70%, а результат «основного кандидата» — 75%.

«Мы празднуем его триумф». Кто из зарубежных лидеров поздравил Путина с победой на выборах

Жителям 29 российских регионов было доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В общей сложности избиратели в этих регионах, за исключением Москвы, получили более 4,499 млн бюллетеней (94% от зарегистрированных для онлайн-голосования), из которых более 4,413 млн были в итоге приняты.

По предварительным данным, после обработки 99,76% протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,29% голосов, второе место занял депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов с 4,3%. Замыкает тройку лидеров кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,84%, а на четвертой строчке оказался председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21%).

Состоявшиеся выборы обновили сразу несколько рекордов, включая абсолютный показатель поддержки победителя президентской гонки: за Путина проголосовали более 58 млн человек, что является самым высоким показателем с 1991 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году и тоже принадлежал Путину, которого тогда поддержали 76,69% избирателей (56,43 млн человек).