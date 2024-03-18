Действующий президент России Владимир Путин набирает 87,32% голосов на выборах главы государства после обработки 99,36% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, за Путина подано 74,2 млн голосов. На втором месте ― кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32%, за него проголосовали 3,7 млн избирателей. Третье место занимает кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,79%, 3,2 млн голосов), четвертое ― лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,19%, 2,7 млн голосов).

На платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Путин набрал 87,41% голосов, Даванков — 6,28%, Слуцкий — 3,75%, Харитонов — 2,56%. По данным Минцифры, явка на платформе ДЭГ составила 94,4%, что является максимальным результатом для дистанционного электронного голосования с начала его применения.

Рекордным также стало число число голосов в поддержку Путина и явка на выборах, отмечали РБК и «Ведомости». Действующий глава государства связал высокую явку с «драматизмом тех событий, через которые проходит страна», в том числе с проведением военной операции на Украине.

«Это связано <…> с сегодняшней ситуацией, связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей, создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам выборов (цитата по «Интерфаксу).

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).