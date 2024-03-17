Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на президентских выборах. По ее словам, активности избирателей также способствовало трехдневное голосование, передает корреспондент RTVI из ЦИК.

«Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор», — заявила Памфилова.

Памфилова выразила уверенность в том, что трехдневное голосование дало возможность проголосовать «всем тем, кто раньше хотел, но по каким-то причинам не мог», а дистанционное электронное голосование (ДЭГ) расширило возможности избирателей еще сильнее. Однако, по словам главы ЦИК, полного перехода на ДЭГ не планируется.

«Я не устаю это повторять: никакой большевистской замены одного другим не предполагается и быть не может, они будут сосуществовать вместе. Традиционное — это база, оно будет всегда. Для людей это привычно и необходимо, для многих это важное действие в жизни, они приходят с семьями», — пояснила Памфилова.

По словам главы Центризбиркома, к 15:45 общая явка на выборах президента, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), составила более 70,81% — и превысила показатель президентских выборов 2018 года (67,54%).

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

Что говорят на Западе

В ЕС и НАТО выразили мнение, что президентские выборы в России не будут свободными и справедливыми.

«Учитывая опыт подготовки и организации выборов в России при нынешней кремлевской администрации и режиме, мы знаем, как это будет выглядеть. Очень трудно предполагать, что это будут свободные, справедливые и демократические выборы, на которых у российского народа действительно будет выбор», — заявил представитель ЕС Питер Стано (цитата по The Guardian).

С аналогичной оценкой выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который выразил убеждение, что «в России нет свободной и независимой прессы».

«Мы уже знаем, что оппозиционные политики находятся в тюрьме, некоторые убиты, многие находятся в эмиграции, а некоторым, кто пытался зарегистрироваться в качестве кандидатов, было отказано в этом праве», — сказал Столтенберг.

НАТО и ЕС осудили решение России провести голосование в регионах, которые ранее входили в состав Украины. США также отказались признавать легитимность выборов в новых регионах России. Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер 14 марта заявил, что «Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым — это Украина», а результаты выборов на этих территориях «будут продиктованы Москвой и не могут отражать свободную волю граждан».

В Кремле назвали ожидаемыми попытки недружественных стран поставить под сомнение легитимность выборов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для России главными являются воля избирателей и собственные интересы.