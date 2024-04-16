В марте Bloomberg писал, что после инаугурации Путина российское правительство могут ждать крупные перестановки. Журналистка Екатерина Винокурова рассказывает для RTVI об этой ситуации со слов своих источников в элитных кругах.

Традиционный внутриполитический вид спорта перед инаугурацией — это «отгадай кадровые перестановки». Как обычно, две основные интриги — это возможные кадровые изменения в администрации президента и в правительстве.

По поводу судьбы Сергея Кириенко и его команды сплетни ходят уже более года. Общение с разными информированными собеседниками проходит в режиме:

— Он все же уходит в правительство на должность вице-премьера.

После послания президента слух конкретизировался до «вице-премьера по нацпроектам и новым территориям».

— Он остается: не на кого менять!

Оба слуха доносит до меня с разницей в неделю один и тот же человек.

К слову сказать, в те недели, когда источники считают, что Сергей Кириенко уходит, чаще всего кандидатом на его место называют нынешнего полпреда президента на Дальнем Востоке, влиятельного Юрия Трутнева. Вот один из вариантов этого слуха: Трутнева «повышают» аж до главы администрации президента. Кириенко же, в этой версии, кроме нацпроектов получает под свою опеку министерства просвещения, науки, культуры и, вероятно, новое министерство по делам молодежи. Ну а если же команда Сергея Кириенко сохраняет свои посты, то они остаются до думских выборов 2026 года. Что касается Трутнева, то, помимо администрации президента, его периодически также «отправляют» на вице-премьерский пост.

Игра-угадайка

Теперь поговорим о правительстве. Собеседники, неформально соревнующиеся между собой в игре-угадайке, говорят, что есть два базовых сценария. Первый — консервативный, при котором отставки будут минимальны. Один из моих собеседников рассуждает:

— Отставки все равно будут, даже при самом спокойном раскладе. В этот раз правительство будут утверждать по новой Конституции, то есть, с утверждением Госдумой не только премьер-министра, но и вице-премьеров и «гражданских» министров. Думе будет необходимо показать свою субъектность, а для этого нужны хотя бы символические перемены.

По его словам, при таком сценарии надо смотреть, кто в нынешнем правительстве является «слабым звеном».

В первую очередь таковой называют министра культуры Ольгу Любимову. Как говорят, по неформальной табели о рангах пост министра культуры России находится под покровительством режиссера Никиты Михалкова, и Любимова не была исключением. Однако злые языки отмечают, что ее нынешние отношения с режиссером далеки от идеальных.

В публичном пространстве Минкульту ставили в вину, к примеру, выход фильма «Мастер и Маргарита», в котором из-за нынешней политической позиции режиссера (хотя съемки были завершены до начала военной операции) ультрапатриоты усмотрели крамолу то ли на великую русскую культуру, то ли на Воланда с котом Бегемотом.

Любимова не имела отношения к финансированию фильма: эти решения принимались еще при предыдущем министре культуры Владимире Мединском, однако попала под огонь публичной критики.

Кроме Любимовой, как утверждают мои источники, вопросы есть к министру просвещения Сергею Кравцову и к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Кроме того, традиционно слабым считается Минспорт, сейчас возглавляемый Олегом Матыциным.

Не забудем упомянуть и вероятность появления министерства по молодежной политике и патриотическому воспитанию, о чем первыми сообщили «Ведомости». Оно может быть создано на базе Росмолодежи в результате перехода к ней части функций Минпросвещения.

В кулуарах к такой предполагаемой инициативе относятся скептично. С одной стороны, появление министерства по делам духовных скреп кажется и правда логичным, с другой стороны, государственное агентство Росмолодежь было создано в 2008 году, но в основном запомнилось скандалами, в том числе коррупциоными.

Второй сценарий — радикальный — предполагает масштабные кадровые замены, в том числе, в экономическом блоке. Так на прошлой неделе РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте опубликовали новость, что первый вице-премьер РФ Белоусов может не войти в состав нового кабмина. В качестве одного из вариантов его трудоустройства назывался пост главы Счетной палаты (эта должность вакантна с 2022 года).

Давно ходят и слухи о том, что в отставку хочет подать глава ЦБ Эльвира Набиуллина. С этим сценарием связаны наиболее панические домыслы, согласно которым на место нынешних, пусть очень условных, но экономических либералов придут левые охранители. Они же в свою очередь, как ожидается, уничтожат самозанятость (а такой тип трудовых отношений, в том числе, дает возможность работать на постоянной удаленке из любой страны), повысят налоги для тех, кто не живет в России более полугода, а также для иноагентов и членов их семей, включат печатный станок и запретят бесконтрольные операции с валютой.

Впрочем, пока эти предположения носят эмоционально-панический характер (ультрапатриоты, разумеется, не пользуются любовью примерно ни у кого в российских политических кругах) и не находят реальных подтверждений.

Кадры решают

Что касается кадрового резерва, то источники говорят, что в ближайшие годы роль поставщика кадров будут играть госкорпорации. Есть еще одно обстоятельство, оказавшее влияние на период от выборов президента до инаугурации, когда, как правило, обостряется аппаратная борьба. Это теракт в «Крокус Сити Холле», случившийся через неделю после президентских выборов. Он практически приостановил подковерную борьбу, что дает лишнюю возможность предположить более консервативный кадровый сценарий, в рамках которого никакие большие перемены правительство не ждут.

Если же говорить о губернаторском корпусе, то пока, как мы видим, те губернаторы, которым предстоят выборы в этом году, один за другим встречаются с президентом и получают одобрение на выдвижение на осенних выборах. Например, «благословение» президента получили Радий Хабиров (Башкортостан) и Андрей Бочаров (Волгоградская область), хотя ранее эксперты и источники говорили о неочевидности их новых губернаторских сроков.

Как говорят источники, отдельно будет решаться вопрос по губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, у которого сложились крайне напряженные отношения как с частью населения города, так и с элитами. Но, учитывая тренд, многие аналитики считают, что свое место он сохранит, несмотря на все неблагоприятные внешние и внутренние факторы.

Так что следующий большой рубеж во внутренней политике России — это думские выборы 2026 года, после которых начнется подготовка к кажущимся далекими президентским выборам 2030. И даже если сейчас будет выбран самый консервативный сценарий, к тому времени крупные кадровые решения будут неизбежны. Дело хотя бы в возрасте — ряд влиятельных фигур в правительстве скоро отметят уже крайне солидные юбилеи, после которых продолжать активную карьеру будет физически сложно.

В общем, главные драмы у нас впереди, а пока (если, конечно, в правительство не придут ультрапатриотичные экономисты) любые изменения воспринимаются косметическими. Ведь политику в стране определяет один человек, а министры — лишь проводники воли его.

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