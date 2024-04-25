Гендиректор VK Владимир Кириенко может покинуть свой пост после инаугурации президента России Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. Об этом пишет The Bell* со ссылкой на источники, близкие к компании и знакомые с ее руководством.

Четыре собеседника издания утверждают, что в последние месяцы вопрос отставки главы VK активно обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

По словам одного из источников The Bell*, причиной для ухода Кириенко из компании может быть конфликт со старшим вице-президентом VK по медиастратегии и развитию сервисов Степаном Ковальчуком. Собеседник, близкий к VK, рассказал, что между Кириенко и Ковальчуком случались публичные ссоры и последнему, в частности, хотелось свободы в своих действиях в компании.

По мнению собеседников The Bell*, именно 29-летний Степан Ковальчук может занять место Кириенко-младшего в случае его отставки. Издание пишет, что смена в руководстве холдинга произойдет в то же время, что и отставки в правительстве в начале мая.

При этом один из источников внутри компании уверен, что Кириенко останется главой VK, поскольку у платформы хорошие конкурентные показатели, ее выручка растет, и она не собирается менять курс.

Тем не менее, если 40-летний Владимир Кириенко лишится должности в холдинге, то с высокой долей вероятности он может вернуться в «Ростелеком», где он работал до VK в должности первого вице-президента, отмечают собеседники издания.

По их словам, недавно появились версии и о том, что Кириенко-младший может пойти на повышение и занять, например, место в Министерстве цифрового развития. Однако близкий к правительству источник отверг этот вариант, поскольку в «Ростелекоме», по его мнению, Кириенко будет ждать больше перспектив и свободы.

Владимир Кириенко пришел в VK в 2021 году, когда компания сменила собственников — тогда миллиардер Алишер Усманов продал свой пакет акций в IT-холдинге страховой группе «Согаз», которой управляет Юрий Ковальчук, двоюродный дед Степана Ковальчука.

Кириенко назначили генеральным директором VK вместо Бориса Добродеева. По данным The Bell*, Ковальчук-младший на тот момент уже четыре года как работал в компании, но из-за молодого возраста не мог занять управляющие позиции.

Однако карьера Степана Ковальчука пошла в гору после того, как его двоюродный дед стал совладельцем холдинга, пишет издание.

В феврале 2022 года молодого человека назначили старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов, а на следующий год поставили управлять одной из бизнес-групп VK, которая отвечает за социальные платформы и медиаконтент. Под его управлением находятся сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Некоторые собеседники The Bell* считают, что Ковальчук-младший не понимает, как вести бизнес, а занимается сопутствующими проектами, в том числе редизайном VK.

Владимир Кириенко — сын замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Отец Степана Ковальчука — президент «Национальной Медиа Группы» Кирилл Ковальчук. Он, по данным СМИ, приходится племянником совладельцу банка «Россия» и близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку.

Bloomberg писал, что после мартовских выборов в России в правительстве страны должны произойти «значительные перестановки».

*признан Минюстом России иностранным агентом