Российский вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая Минсельхоз, Минприроды, Сибирский федеральный округ и вопросы экологии, может не попасть в новый состав правительства после инаугурации президента. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

По словам одного из собеседников издания, близкого к администрации президента, Абрамченко «скромно себя чувствовала» на посту вице-премьера, поэтому «с высокой вероятностью» покинет его. При этом тема экологии становится с каждым годом все более важной, отметил источник газеты.

Другой собеседник «Ведомостей» утверждает, что уход Абрамченко из правительства обсуждался с 2023 года, но не было вариантов, подразумевающих лишения ее серьезного аппаратного статуса.

По мнению источника издания, под Абрамченко могли держать пост председателя Счетной палаты, который остается вакантным после перехода Алексея Кудрина в «Яндекс». Еще один собеседник «Ведомостей» допустил, что Абрамченко может получить близкую ей по тематике должность в администрации президента. Представитель вице-премьера отказался от комментариев изданию.

Виктория Абрамченко была назначена на пост вице-премьера в 2020 году. На этой должности она координирует работу Минсельхоза, Минприроды, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора и четырех федеральных агентств ― водных ресурсов, лесного хозяйства, по рыболовству и недропользованию. Также Абрамченко курирует реализацию нацпроекта «Экология».

Прогнозы относительно ротаций в правительстве начали появляться еще после оглашения послания президента Федеральному собранию. В начале марта политический телеграм-канал «Незыгарь» назвал Абрамченко в числе вице-премьеров, которые предположительно могут быть заменены.

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов указал среди аргументов в пользу ротации Абрамченко отсутствие личных встреч с президентом Владимиром Путиным, «относительно низкую публичную узнаваемость» вице-премьера и конфликты вокруг оборотных штрафов с предприятий.

В то же время он отметил, что Абрамченко имеет репутацию «компетентного чиновника», способна привлекать крупные средства на экологические задачи, избегать публичных конфликтов с подведомственными организациями. Среди аргументов в пользу сохранения за Абрамченко должности в правительстве Виноградов назвал снижение негативного фона вокруг мусорной реформы и «хорошие цифры» по исполнению нацпроектов в 2023 году.

Уход Виктории Абрамченко также считает вероятным политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его прогнозу, больших перестановок в правительстве ждать не стоит, основные ротации могут произойти на уровне вице-премьеров.

Телеграм-канал «Пул N3» спецкора «Комсомольской правды» и журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова рассуждает, что для Абрамченко «нет других вариантов», кроме сохранения своего поста или перехода «по горизонтали, но фактически на ступень выше», поскольку ее работу «оценивают на 5+». Одним из самых вероятных сценариев канал считает переход Абрамченко в администрацию президента.