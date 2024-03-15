Бывший руководитель «Интер РАО» Борис Ковальчук стал заместителем руководителя Контрольного управления президента. Информацию о его назначении на эту должность подтвердил «Ведомостям» представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщили РБК и телеграм-канал Brief.

Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО» с 2009 по 2024 год. Он покинул этот пост 14 марта. Совет директоров компании избрал на его место бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля.

За несколько дней до этого, о том, что Ковальчук может покинуть компанию и «пойти на повышение» писал «Коммерсантъ». Среди возможных вариантов новой должности Ковальчука собеседники издания называли пост главы «Газпрома» или «Роснефти», место вице-премьера по ТЭК или губернатора Санкт-Петербурга.

Позднее агентство Bloomberg назвало Ковальчука возможным кандидатом на пост министра энергетики. Источники, близкие к президенту России и кабинету министров, утверждали, что он может сменить на этой должности Николая Шульгинова после президентских выборов.

В настоящий момент Контрольным управлением президента руководит бывший заместитель главы ФСБ генерал Дмитрий Шальков. В разные годы эту позицию занимали Алексей Кудрин, Владимир Путин, Николай Патрушев, Евгений Лисов, Александр Беглов и Константин Чуйченко.

Отец Бориса Ковальчука — Юрий является совладельцем банка «Россия» и считается давним соратником Владимира Путина.