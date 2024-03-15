Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль избран новым гендиректором ПАО «Интер РАО», сообщила энергокомпания по итогу заседания совета директоров. С 14 марта полномочия бывшего руководителя Бориса Ковальчука прекращаются досрочно.

Совет директоров единогласным решением поддержал кандидатуру нового гендиректора. Сергей Дрегваль вступает в должность руководителя «Интер РАО» с 15 марта 2024 года сроком на пять лет.

Сергей Дрегваль работает в сфере электроэнергетики более 20 лет. С 2007 по 2011 годы он занимал пост замгендиректора Томской энергосбытовой компании. Также в его послужном списке руководящие должности в «Алтайэнергосбыте», «Оборонэнергосбыте» и «МРСК Урала» (сейчас — «Россети Урал»). С 2021 года по 2024 год Дрегваль курировал энергетику на посту вице-губернатора Санкт-Петербурга.

О том, что в руководстве «Интер РАО» грядут изменения, ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Именно Дрегваля называли преемником Ковальчука.

Бывший гендиректор компании Борис Ковальчук, как отмечали собеседники издания, может «пойти на повышение». Сообщалось, что ему предложили на выбор руководящие посты в «Газпроме» или «Роснефти», а также место вице-премьера по ТЭК или губернатора Санкт-Петербурга. При этом агентство Bloomberg писало, что Ковальчука также могут назначить новым министром энергетики вместо 72-летнего Николая Шульгинова.

Ковальчук вошел в совет директоров «Интер РАО» в июне 2009 года. Через год его избрали председателем правления компании. Летом 2020 года совет директоров компании продлил полномочия Ковальчука на посту гендиректора сроком на пять лет. На встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 года Ковальчук рассказывал, что за время своего руководства компанией «Интер РАО» смогла уйти от убытков и получать 135 млрд рублей чистой прибыли.

Отец Бориса Ковальчука — Юрий считается давним соратником Владимира Путина. Ковальчук-старший является совладельцем банка «Россия».