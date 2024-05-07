В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца стартовала церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Согласно Конституции, при вступлении в должность глава государства приносит присягу в присутствии членов Совета федерации, депутатов Госдумы и судей Конституционного суда.

С 2000 года инаугурация проводится 7 мая. Дата определяется формулировками закона «О выборах президента Российской Федерации», согласно которому инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства. Обычно церемония длится около часа.

В 2024 году мероприятие были приглашены почти 2,6 тыс. человек. После нее церемонии президент спустится на Соборную площадь Кремля, где пройдет парад Президентского полка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что принципиальных изменений в церемонии вступления Путина в должность президента не будет, «но, разумеется, каждый раз определенные нюансы есть, вы их увидите».

Предыдущая инаугурация Путина в качестве президента прошла в 2018 году. Тогда ее посетили около 5 тыс. человек. Речь главы государства длилась 12 минут.

Путин в 2024 году в пятый раз участвовал в выборах президента как самовыдвиженец и набрал 87,28% голосов. Он занял пост на следующие шесть лет, до 2030 года. 16 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России.

По закону, глава государства в течение двух недель после вступления в должность предлагает кандидата на пост главы правительства. Депутаты обязаны утвердить или отклонить предложенного кандидата.

Ожидается, что Путин уже 7 мая внесет в Госдуму кандидатуру на пост главы правительства, и сомневающихся на Охотном ряду нет — это будет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, говорят несколько десятков депутатов Госдумы, опрошенных RTVI.