Картину, которой заинтересовался Владимир Путин в первом корпусе Кремля по пути на инаугурацию, нарисовала Дарья Веселова, которая училась в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Об этом сообщили RTVI в вузе.

Как рассказали в академии, это студенческая работа 2014 года, на тот момент Веселова училась на третьем курсе.

«Называется “Музыкальный натюрморт”. Холст, масло. 60×70,5», — сказали в учебном заведении.

В вузе пояснили, что картина экспонируется в коридорах Кремля в рамках выставки работ художника Сергея Андрияки и студентов Академии акварели и изящных искусств.

В 2022 году пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказывала, что первый корпус Кремля, где работает Путин, украшают 135 работ Андрияки и 67 картин его учеников.

Путин и Андрияка знакомы лично. В 2019 году президент вручил художнику в Кремле орден Александра Невского.