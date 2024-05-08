Страны НАТО планируют на предстоящем июльском саммите альянса официально отказаться от идеи отправки своих военнослужащих на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на уже составленный проект документа.

По данным издания, одной из ключевых фраз в документе, который планируется утвердить по итогам встречи, станут слова «никаких сапог на земле». Это будет означать, что страны НАТО не намерены отправлять на помощь Украине своих военнослужащих.

Кроме того, в документе планируется указать, что координировать военную помощь НАТО Украине будет уже не глава Пентагона Ллойд Остин, как сейчас, а штаб-квартира альянса в Брюсселе. Речь идет о главенстве в контактной группе, участники которой оказывают военную помощь Украине и периодически собираются на американской авиабазе Рамштайн на территории Германии.

Как отмечает газета, НАТО также намерена увеличить кадровый состав на восточном фланге до 300 тыс. военных, которые будут готовы к переброске вдоль хребта, идущего от Прибалтики к Болгарии.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

Кто хотел отправить войска

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее уже не раз публично говорил о том, что альянс не намерен отправлять войска на Украину. Заявления об отправке войск на помощь Киеву звучали со стороны отдельных европейских должностных лиц. Среди прочих такой сценарий допускали глава МИД Польши Радослав Сикорский и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В конце февраля Макрон отмечал, что в Европе пока нет единого мнения по поводу отправки войск, «но в будущем ничего исключать нельзя». В мартовском интервью Le Parisien президент Франции допустил, что «в какой-то момент» будет проводить наземные операции на Украине, и подчеркнул, что эту позицию поддерживают «многие страны Европы, отнюдь не малые».

В начале мая Макрон заявил The Economist, что не отказывается от своих слов об отправке войск на Украину. По его словам, такая возможность возникнет, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от самого Киева. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что страна не нуждается в иностранных войсках, но будет рада принять инструкторов и технический персонал из дружественных государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле внимательно отслеживают заявления Макрона, которые считают «опасной тенденцией». Кремль предупреждал, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины.