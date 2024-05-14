Первоочередная задача Минобороны — комплектование Вооруженных сил России, заявил во время выступления в Совфеде 14 мая кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что планируемые изменения в работе ведомства не подразумевают проведения мобилизации.

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, но тем не менее этот процесс уже запущен как призыв граждан, так и особенно важно это контрактование», — передает слова Белоусова корреспондент RTVI.

Бывший первый вице-премьер отметил, что уже начал знакомиться с делами Минобороны. По его словам, все задачи ведомства являются «первоочередными».

В то же время Белоусов уточнил, что самые «насущные» вопросы связаны с боевыми действиями на Украине. По его словам, «противник быстро учится», в связи с чем российской армии «нужно не просто учиться», а «упреждать противника» и отрабатывать новые методы боевых действий.

Другие заявления Белоусова

Кандидат на пост министра обороны считает, что «определенные проблемы» есть в области военного образования. «Нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусе внимания, постоянно ее развивать, особенно с учетом того опыта, который наши вооруженные силы приобрели в ходе СВО», — заявил он.

К первоочередным вопросам Белоусов также отнес социальную защиту военнослужащих. Он отметил, что в этой области уже «много сделано», однако есть несколько вопросов, над которыми необходимо работать. Они связаны со своевременностью выплаты денежного довольствия, жилищным обеспечением и доступностью медицинских услуг, в том числе тех, которые предоставляют для бойцов гражданские учреждения, пояснил бывший первый вице-премьер.

Кроме того, среди основных задач Белоусов назвал интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны. По его словам, необходимо «существенно» усилить контроль за расходами на капитальное строительство и инвестпроекты ведомства.

Между тем Белоусов указал, что оптимизация военных расходов не означает «огульное сокращение».

«Оптимизация прежде всего означает повышение их эффективности. Чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, <…> приносил максимально эффект. Это касается и довольствия, и производства и постановок новой военной техники и вооружения, и кадрового обеспечения», — подчеркнул кандидат на должность главы Минобороны.

Также Белоусов заявил о необходимости сделать военную экономику и работу министерства обороны максимально открытой к инновациям. По его словам, такую задачу перед ним поставил президент России Владимир Путин.

«В том числе речь идет о реализации преимуществ, которые дают современные цифровые технологии. <…> Нашим преимуществом сегодня является огромный резерв кадровой подпитки — люди, которые прошли СВО», — пояснил Белоусов и добавил, что под руководством Сергея Шойгу в Минобороны была создана современная система вооруженных сил.

Белоусов подчеркнул, что полностью осознает «свою ответственность» ее народом и президентом «в соответствии с планируемым назначением». Он пообещал приложить все свои «силы, здоровье и, если потребуется, жизнь» для решения поставленных задач.

«Я руководствовался принципом всегда. <…> Стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя»», — заключил Белоусов.

12 мая президент России Владимир Путин снял Сергея Шойгу с поста министра обороны, назначив его на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. На должность главы военного ведомства глава государства рекомендовал и.о. первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курировал в кабинете министров экономический блок.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переход Шойгу в Совет безопасности нельзя назвать понижением, поскольку «это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны». Пресс-секретарь президента добавил, что руководители Совбеза находятся в постоянном контакте с главой государства.