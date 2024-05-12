Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуру и.о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая, говорится в сообщении верхней палаты российского парламента.

Других изменений в списке представленных Путиным кандидатов на посты в правительстве нет: главой МВД он предложил назначить Владимира Колокольцева, министром по чрезвычайным ситуациям — Александра Куренкова, главой МИД — Сергея Лаврова, главой Минюста — Константина Чуйченко.

Директором Службы внешней разведки президент предложил назначить Сергея Нарышкина, главой ФСБ — Александра Бортникова, директором Росгвардии — Виктора Золотова, главой ФСО — Дмитрия Кочнева, начальником Главного управления специальных программ президента — Александра Линца.

Андрей Белоусов в прошлом составе правительства курировал экономический блок. В новом составе эта функция перейдет к вице-премьеру Александру Новаку в дополнение к энергетике.

Накануне, 11 мая, пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщал РБК, что Белоусов уйдет из правительства на новое место работы. По его словам, на пост первого вице-премьера предложена кандидатура Дениса Мантурова, который в прошлом составе кабмина являлся зампредом и возглавлял Минпромторг.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом», — пояснял Беляков.

Андрей Белоусов вошел в состав российского правительства в 2020 году. С тех пор он курировал работу Минэкономразвития, Минтранса, ФАС и Росаккредитации, контролировал разработку основных направлений социально-экономического развития и инвестполитики, регулирование финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, а также институтов развития.