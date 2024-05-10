Днем 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост председателя правительства России — за его назначение проголосовали 375 депутатов, воздержались 57 парламентариев. Теперь депутаты должны будут рассмотреть предложения о вице-премьерах и министрах, которые войдут в новое правительство. РБК со ссылкой на источники пишет, что свои посты могут покинуть главы Минсельхоза, Минпромторга и Минэнерго. Кто из чиновников уйдет из кабмина, а кто в нем останется — в материале RTVI.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов

РБК со ссылкой на два источника сообщает, что пост министра энергетики покинет Николай Шульгинов, который возглавляет ведомство с ноября 2020 года. В сфере электроэнергетики Шульгинов работает с 1976 года. В частности, в 2015 году он был назначен на пост генерального директора российской энергетической компании ПАО «Русгидро».

По словам одного из собеседников издания, в числе кандидатов на должность главы Минэнерго рассматривают губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Он занимает свой нынешний пост с 17 сентября 2018 года. До этого Цивилев работал гендиректором юридической фирмы «Нортек» в Санкт-Петербурге (1997-2013 годы), возглавлял ООО «Управляющую компанию «Колмар» (с 2014-го), занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку (до сентября 2018 года).

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

Помимо Шульгинова, свой пост может покинуть глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По словам трех источников РБК, знакомых с ходом кадровых консультаций, его кандидатуру рассматривают на пост вице-премьера в новом составе правительства. Собеседники издания утверждают, что Патрушеву будут переданы преимущественно те сферы, которые курировала Виктория Абрамченко. Речь идет о Минсельхозе, Минприроды, Россельхознадзоре, Росгидромете, Росприроднадзоре и четырех федеральных агентствах ― водных ресурсов, лесного хозяйства, по рыболовству и недропользованию. Также Абрамченко курирует реализацию нацпроекта «Экология».

В начале мая источник «Ведомостей» сообщал, что Абрамченко «с высокой вероятностью» покинет пост вице-премьера, поскольку «скромно себя чувствовала» на нем. Другой собеседник издания утверждал, что вопрос об ее уходе из правительства поднимался еще с 2023 года, но не было вариантов, подразумевающих лишения ее серьезного аппаратного статуса.

Источники «Ведомостей» предполагали, что в составе нового правительства Абрамченко может занять пост председателя Счетной палаты или же близкую ей по сфере должность в администрации президента.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с «Ведомостями» отмечал, что в случае ухода Абрамченко с должности вице-премьера была бы некоторая логика в ее замене на Патрушева.

«Тем более Патрушев — один из двух курируемых ею министров — более влиятельный, чем не снискавший большого успеха министр природных ресурсов Александр Козлов», — объяснял логику такой ротации Виноградов.

Дмитрий Патрушев в 2004 году устроился на работу во Внешторгбанк (с 2007 года — ВТБ). После переименования финансово-кредитной организации он занял в ней должность старшего вице-президента. В 2010 году Патрушева назначили на пост председателя правления Россельхозбанка, а в период с 2016-го по 2021-й он входил в совет директоров «Газпрома». Министерство сельского хозяйства Патрушев возглавил в мае 2018 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров

Свой пост, по данным источников РБК, покинет и глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом он сохранит за собой должность вице-премьера. Телеграм-канал BRIEF пишет, что Мантуров может стать первым вице-премьером.

Мантуров возглавлял ведомство 12 лет. Ранее он говорил, что «решение руководства страны о совмещении двух должностей» может быть пересмотрено «после прохождения наиболее острой фазы трансформаций в экономике».

Денис Мантуров в 1990-х работал в российско-индийской компании, которая специализировалась на авиаперевозках и экспорте авиатехники. Позже создал компанию «Белл лайн центр столичный» — она стала одним из первых дилеров сотового оператора «Билайн». В 1998—2000 годах был заместителем гендиректора Улан-Удэнского авиационного завод, а в 2000—2001 годах занимал должность коммерческого директора Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля. Должность заместителя министра промышленности и энергетики Мантуров занимал в 2007—2008 годах, а затем стал министром промышленности и торговли России — в 2012 году. В июле 2022-го он стал одним из вице-премьеров, при этом продолжил возглавлять ведомство.

Собеседники РБК утверждают, что на пост главы Минпромторга рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который до утверждения в должности руководителя региона возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

Антон Алиханов — губернатор Калининградской области. С 2016 года он был временно исполняющим обязанности главы региона и считался самым молодым областным руководителем. В 2017 году Алиханова избрали губернатором Калининградской области, а в 2022 году — переизбрали на второй срок. До этого Алиханов работал в Минюсте и Минпромторге, а с 2015 года занимал пост зампредседателя правительства Калининградской области. В начале мая Алиханов отрицал вероятность своего переход на федеральный уровень и говорил, что планирует продолжать работу на своем посту до окончания второго по счету губернаторского срока. Однако источники «Ведомостей» утверждали, что он «все-таки понадобился в Москве». Помимо должности главы Минпромторга, Алиханова рассматривают на пост Минэкономразвития, заявили два собеседника издания, близких к администрации президента.

Источник РБК, знакомый с результатами обсуждения кандидатуры на пост главы Минпромторга, называет такое кадровое решение «логичным и ожидаемым». При этом он отметил, что все рассматриваемые на эту должность кандидаты — «так или иначе являются выходцами из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится».

«От нового главы ведомства ожидается, что он в целом будет использовать подходы к работе по руководству профильным министерством и управлению отраслями, внедренные Мантуровым, и продолжать реализацию заложенных им инициатив в постоянном рабочем контакте с вице-премьером», — пояснил собседник издания.

Главы других ведомств и вице-премьеры

Сохранит свой пост в составе нового правительства министр финансов Антон Силуанов, сообщили три источника РБК, знакомые с обсуждением кадровых перестановок. Издание напоминает, что он уже занимает эту должность рекордный период — 13,5 лет.

Перестановок не ожидается и в Минэкономразвития. По данным собеседников РБК, его продолжит возглавлять Максим Решетников, который занимает этот пост с 2020 года. На своих постах также останутся:

вице-премьер—руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко;

министр труда и соцзащиты Антон Котяков;

Татьяна Голикова, занимающая с 2018 года пост вице-премьера по социальным вопросам;

нынешние и.о. вице-премьеров Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук;

и.о. министра юстиции Константин Чуйченко.

Между тем, на должность министра спорта претендуют сразу три кандидата — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя нынешнего и.о. министра спорта Олега Матыцина — Одес Байсултанов и Азат Кадыров, говорят источники РБК. При этом сам Матыцин может не войти в состав нового правительства, отметили собеседники издания.

Михаил Дегтярев вступил в должность главы Хабаровского края в 2020 году. До этого он был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года он входит в состав правления Федерации хоккея России (ФХР). Одес Байсултанов занял пост заместителя Минспорта в феврале 2020 года, после прихода в ведомство Матыцина. До этого он был первым заместителем министра России по делам Северного Кавказа. Азат Кадыров также занял пост заместителя министерства спорта в феврале 2020 года. До этого он работал в АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которая отвечала за организацию в Казани матчей чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, чемпионата мира по футболу 2018 года и других соревнований. Кроме того, в 2013 году Кадыров входил в организационный комитет летней Универсиады-2013 в Казани.

Правительство покинет и вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщили источники РБК. Кто его может заменить, не уточняется. Трутнев находится на посту вице-премьера с 2013 года, до этого он был помощником президента России Владимира Путина.