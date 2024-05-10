Госдума утвердила назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Его кандидатуру поддержали 375 депутатов, 57 парламентариев воздержались при голосовании, против — впервые с 2000 года — не высказался никто, сообщает корреспондент RTVI.

По его информации за назначение Мишустина премьер-министром выступили ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия» и «Новые люди», члены фракции КПРФ воздержались при голосовании.

В ходе своего выступления перед депутатами Госдумы Мишустин говорил, в том числе, о социальной поддержке населения России, повышении эффективности госаппарата, повышении доходов граждан и новых возможностях для бизнеса. Боевые действия на Украине Мишустин при этом практически не упомянул.

И.о главы правительства поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры на пост председателя кабмина. Вместе с этим Мишустин отметил, что парламентарии поддержали решение президента.

О том, что президент России Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение депутатов Госдумы, утром 10 мая сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Мишустин будет назначен на пост председателя правительства после подписания главой государства соответствующего указа. На момент публикации новости Путин еще не подписал документ.

У председателя правительства будет две недели, чтобы предложить Госдуме структуру кабмина, а также кандидатуры вице-премьеров и гражданских министров. Депутаты ГД планируют рассмотреть предложения Мишустина уже на заседаниях 13 и 14 мая, затем утвержденные кандидатуры должен назначить на должности президент. Это новый порядок формирования кабинета, ранее Госдума голосовала только по кандидатуре главы правительства.