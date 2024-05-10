Новым местом работы губернатора Калининградской области Антона Алиханова может стать Минпромторг или Минэкономразвития. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двоих собеседников, близких к администрации президента.

В начале мая Алиханов в интервью изданию отрицал вероятность своего переход на федеральный уровень и говорил, что планирует продолжать работу на своем посту до окончания второго по счету губернаторского срока.

Однако источники «Ведомостей» утверждают, что глава Калининградской области «все-таки понадобился в Москве».

В 2015 году Антона Алиханова назначили зампредседателя правительства Калининградской области — тогда ему было 29 лет. До этого он работал в Минюсте и Минпромторге.

В 2016 году после ухода с поста губернатора Калининградской области Евгения Зиничева Алиханов стал временно исполняющим обязанности главы региона — на тот момент он был самым молодым областным руководителем. В 2017 году Алиханова избрали губернатором Калининградской области, а в 2022 году — переизбрали на второй срок.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в интервью «Ведомостям» сказал, что Алиханов пришел в регион «при большой, подчеркнутой федеральной поддержке», так как «сложно утверждать, что политически это был проблемный регион».

«Можно спорить о том, удалось ли Алиханову преодолеть периферийность региона, но большого потока негативных новостей не было. А какие-то отрасли поднялись — например, внутренний туризм, особенно в пандемию, на фоне довольно слабых карантинных ограничений в регионе в сравнении с тем же Краснодарским краем», — добавил эксперт.

В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента, писали, что Алиханов, а вместе с ним и еще три губернатора — глава Нижегородской области Глеб Никитин, глава Иркутской области Игорь Кобзев и глава Кемеровской области Сергей Цивилев — могут «пойти на повышение» и занять кабинеты министров при новом правительстве.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отказался комментировать сообщения о возможном уходе Алиханова. «У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет», — сказал он.

Сам Антон Алиханов в интервью «Ведомостям» 2 мая заявил, что будет продолжать работу на своем посту до окончания второго срока. На вопрос о том, поступали ли ему предложения о переходе на пост министра, губернатор ответил, что «не было ни слова, ни полслова».

«Дело в том, нравится тебе твоя работа или нет. Есть мнение какого-то великого американского менеджера, что уходить надо, когда еще не хочется. Но мы же в России живем, а не в Америке. Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить?» — рассуждал глава региона.

«Новый» премьер и отставка правительства

Разговоры о новых назначениях начались на фоне отставки правительства во главе с Михаилом Мишустиным после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая 2024 года.

Согласно Конституции, не позднее чем через две недели после вступления президента в должность, он обязан предложить Госдуме кандидатуру нового председателя правительства. Затем утвержденный премьер предлагает новый состав правительства. Утвердить его Госдума должна 13 и 14 мая.

Утром 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России вновь внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. В 14:00 начнется пленарное заседание Госдумы — на нем состоится голосование по вопросу об окончательном утверждении Мишустина.