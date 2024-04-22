До трех губернаторских отставок может произойти в ближайший месяц, причем не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и, наоборот, назначение на губернаторские посты бывших федеральных чиновников. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре источника, близкие к администрации президента.
Один из собеседников газеты отметил, что отставки будут точечные, одна-две. Другой источник издания пояснил, что изменения может затронуть тех, у кого срок полномочий истекает позже 2024 года.
При этом ротация с большой вероятностью не коснется региональных глав, у которых в 2024 году истекает первый срок на губернаторском посту, добавил собеседник «Ведомостей». Исключением, по данным источников, может стать глава Оренбургской области Денис Паслер. В ноябре 2023 года «Ведомости» писали о возможной отставке Паслера весной. Как сообщили собеседники издания, вариант с его заменой продолжает рассматриваться, на это также повлияла ситуация с паводками. По данным газеты, Паслер раньше сам просил об отставке.
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Среди других возможных «отставников» собеседники издания назвали губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и главу Калининградской области Антона Алиханова — они оба могут пойти на повышение.
Начальник управления по информполитике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил «Ведомостям», что в регионе ничего не известно об уходе Алиханова. Комментариев пресс-служб правительств остальных регионов пока не было.
Также, по данным «Ведомостей», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев может перейти в федеральную власть. Источник издания добавил, что эту информацию «в регионе все активней обсуждают».
В сентябре в России пройдут выборы губернаторов. Полномочия будут подтверждать главы 19 регионов, в Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии голосование состоится в парламенте. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня, выборы состоятся в 2025 году.